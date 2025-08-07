Alimentos que debes consumir después de los 40 años para cuidar tu salud

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, el riesgo de morir aumenta a partir de los 40 años, por lo que es importante que estos adultos maduros tengan una vida saludable y no dejen de consumir ciertos alimentos después de llegar a esta edad.

Al menos 14 de los 17 grupos de enfermedades catalogados como las causas de muerte se incrementan entre los 40 y 54 años. En la lista se encuentran las siguientes:

Tumores

Enfermedades del sistema circulatorio

Enfermedades digestivas

Enfermedades respiratorias

Enfermedades infecciosas

Hallazgos anormales

¿Cuáles son los cambios que hay en el cuerpo a partir de los 40 años?

A partir de los 40 años, hay cambios físicos y psicológicos. El metabolismo y las hormonas desencadenan efectos importantes y es por ello que es necesaria la adaptación a una mejor alimentación.

Las personas mayores de 40 años comienzan a presentar fragilidad ósea, pérdida de firmeza y elasticidad de la piel y aumento del tejido graso.

Los Institutos Nacionales de la Salud (NHI, por sus siglas en inglés) aseguran que elegir alimentos saludables reduce el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, diabetes y osteoporosis en todas las edades.

¿Cuáles son las porciones que deben de comer?

Verduras: De 2 a 3 y media tazas de verduras en pedacitos

Frutas: De 1 y media a 2 tazas de fruta en pedacitos

Cereales: Un pan pequeño tipo bagel, una rebanada de pan integral o media taza de pasta

Alimentos de proteína: De 5 a 6 y media onzas

Lácteos: 3 tazas de leche sin grasa o baja en grasa

Hay que señalar que estas porciones son recomendaciones y la medida exacta debe proporcionarse por los médicos de cada persona, con base a su historial.

¿Qué alimentos deben comer los mayores de 40 años?

Según el sitio especializado TuaSaúde , el aguacate ayuda a disminuir los marcadores sanguíneos y reduce el colesterol malo y los triglicéridos. Regula el azúcar en la sangre y aumenta la sensación de saciedad.

