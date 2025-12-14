Efectos del alcohol son diferentes en cada persona; es una de las principales causas de accidentes

A la par de festejos decembrina aumentan las pruebas de alcoholemia para evitar accidentes viales en México, ya que es una de las principales causas.

De acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial los conductores de vehículos particulares tienen prohibido manejar si tiene una alcoholemia superior a .25 miligramos por litro de aire aspirado; en el caso de motocilistas no deben rebasar el 1.1%.

