Efectos del alcohol son diferentes en cada persona; es una de las principales causas de accidentes
Durante las fiestas decembrinas se hacen más pruebas de alcolemia para evitar accidentes de tránsito; provoca somnolencia y mala coordinación.
A la par de festejos decembrina aumentan las pruebas de alcoholemia para evitar accidentes viales en México, ya que es una de las principales causas.
De acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial los conductores de vehículos particulares tienen prohibido manejar si tiene una alcoholemia superior a .25 miligramos por litro de aire aspirado; en el caso de motocilistas no deben rebasar el 1.1%.
- Conducir bajo los efectos del alcohol provoca un tiempo de reacción alterado
- Capacidad de coordinación y atención se alteran
- Provoca somnolencia