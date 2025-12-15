El café es bueno para la salud; estudio revela que ayuda al corazón, cerebro y metabolistmo

Los amantes del café han recibido una excelente noticia gracias al meta-análisis publicado en The New England Jornal of Medicine, con revisiones de Harvard. Y es que tomar de 3 a 4 tazas de café al día realmente puede traer grandes beneficios a la salud de las personas.

Específicamente, han catalogado al café como un "superalimento protector". Sabíamos que es extremadamente útil para despertar o para dar energía, pero sus beneficios en el cuerpo humano van más allá y los datos son contundentes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estudio revela los beneficios de tomar 3 tazas de café al día

El café tiene más de 1000 compuestos bioactivos. Además de la cafeína, cuenta con ácido clorogénico y polifenoles, los cuales se encargan de combatir la inflamación, el estrés oxidativo y también ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina.

Considerando todo esto, consumir de 3 a 4 tazas de café puede ayudar a:



Reducir un 40% el riesgo de padecer diabetes tipo 2

Reducir un 30% el riesgo de padecer enfermedades cardíacas

Reducir un 20% el riesgo de padecer Parkinson

Reducir un 15% el riesgo de padecer depresión

Enfermedades que son extremadamente comunes y que millones de personas sufren por ellas todos los días en todo el mundo, pero que literalmente se pueden prevenir con el consumo de café.

Efectos negativos de tomar café

Sin embargo, como todo en la vida, tomar café en exceso también puede tener consecuencias negativas en nuestra vida diaria. Uno de los grandes problemas de consumir varias tazas sería el insomnio y la ansiedad que puede provocar en las personas, en algunos casos incluso provocando temblores.

De igual manera, el café también puede producir malestar estomacal a muchas personas, especialmente si lo consumen con el estómago vacío, por lo que esta bebida debe ser considerada como un complemento y no un aspecto fundamental de la dieta diaria.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.