La psicología reconoce un nuevo tipo de personalidad conocida como “Otrovertido”

Seguramente si tendrías que definirte como una persona sociable o antisocial usarías los términos "extrovertido" e "introvertido", sin embargo, un nuevo concepto llegó y los psiquiatras discuten el nuevo tipo de personalidad llamado "otrovertido".

Este nuevo término cambia la psicología tradicional, ya que plantea una conducta que no encaja en ninguna de estas dos clasificaciones tradicionales, de acuerdo con psiquiatra estadounidense Rami Kaminski.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo es una persona otrovertida?

En entrevista con el Daily Mail , Kaminski define a la persona otrovertida como a alguien que se aleja del grupo porque no desarrolla un sentido de pertenencia a alguna de las orientaciones, es decir extrovertido e introvertido.

El especialista explicó que mientras los extrovertidos y los introvertidos son inherentemente comunitarios, un otrovertido es un extraño al grupo porque son sociales y no siente conexión, a pesar de participar en las mismas actividades o bien, con personas con las que se puede identificar.

¿Una persona otrovertida está en desventaja?

El psiquiatra señala que aunque una persona otrovertida pareciera estar en desventaja, podría convertirse en una fuente de originalidad, fuerza y resistencia. Es por ello que trata de responder la pregunta ¿Cómo puede un extraño prosperar en un mundo construido para los carpinteros? en su libro "The Gift of Not Belonging".

¿Cuáles son las ventajas del otrovertido?

Los otrovertidos pueden ser amables y crear vínculos profundos con personas, solo que tiene falta de conexión con grupos, jerarquías o símbolos de pertenencia. Es por ello que sienten que no encajan, a pesar de sean bienvenidos entre sus compañeros.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.