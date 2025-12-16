Cuatro medidas que ayudan a evitar contagiarte de Rinovirus

El Rinovirus es uno de los virus respiratorios más comunes y el principal responsable del resfriado común, una infección que se intensifica durante la temporada invernal en México. Su alta capacidad de transmisión provoca un aumento de:



Consultas médicas

Ausentismo escolar y laboral

Molestias persistentes en la población

De acuerdo con la Secretaría de Salud, aunque la mayoría de los casos no presenta complicaciones graves, la prevención resulta clave para reducir contagios, especialmente en espacios cerrados donde el virus se propaga con mayor facilidad.

¿Qué es el rinovirus y por qué circula más en invierno?

El Rinovirus afecta principalmente las vías respiratorias superiores y cuenta con más de 100 variantes, lo que impide desarrollar inmunidad permanente.

Especialistas señalan que en invierno las personas permanecen más tiempo en lugares poco ventilados, lo que favorece su transmisión.

Síntomas comunes y duración del contagio

Los síntomas incluyen:



Congestión nasal

Estornudos

Dolor de garganta

Tos leve

En algunos casos, fiebre baja

Suelen aparecer entre uno y tres días después del contacto y duran hasta diez días sin requerir tratamiento específico.

¿Cómo se transmite y quiénes tienen mayor riesgo?

El contagio ocurre por gotículas respiratorias y por tocar superficies contaminadas.

Niños, adultos mayores y personas con defensas bajas presentan mayor riesgo de infecciones recurrentes.

Cuatro medidas para evitar contagiarte de rinovirus

Adoptar hábitos simples puede reducir significativamente el riesgo de contagio. Estas recomendaciones, respaldadas por organismos como la OMS y la Secretaría de Salud, son efectivas y fáciles de implementar:



Lávate las manos con frecuencia: Usa jabón y agua durante al menos 20 segundos (el tiempo equivalente a cantar "Feliz cumpleaños" dos veces). Si no hay agua disponible, emplea gel antibacterial con alcohol. Esto elimina el virus de superficies contaminadas antes de que llegue a tu cara

Usa jabón y agua durante al menos 20 segundos (el tiempo equivalente a cantar "Feliz cumpleaños" dos veces). Si no hay agua disponible, emplea gel antibacterial con alcohol. Esto elimina el virus de superficies contaminadas antes de que llegue a tu cara E vita tocarte la cara, especialmente ojos, nariz y boca: La mayoría de los contagios ocurre cuando las manos contaminadas transfieren el virus a estas zonas de entrada. Mantén las manos alejadas o lávalas antes de cualquier contacto

La mayoría de los contagios ocurre cuando las manos contaminadas transfieren el virus a estas zonas de entrada. Mantén las manos alejadas o lávalas antes de cualquier contacto Usa cubrebocas en espacios cerrados o con personas enfermas: Especialmente en transporte público, oficinas o si alguien cerca tose o estornuda. Ayuda a bloquear gotículas infectadas

Especialmente en transporte público, oficinas o si alguien cerca tose o estornuda. Ayuda a bloquear gotículas infectadas Ventila los espacios interiores: Abre ventanas para renovar el aire y reducir la concentración de partículas virales. Combinado con las medidas anteriores, esto disminuye el riesgo en hogares y lugares de trabajo

