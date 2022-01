Estos son todos los estrenos que Netflix trae para ti en febrero 2022

Es momento se prepares las palomitas y te pongas cómodo porque Netflix reveló su catálogo de estrenos para febrero. ¿Estás listo?

Entre los estrenos se encuentra el documental de tres partes sobre la carrera de Kanye West, la segunda temporada de ‘Oscuro Deseo’ y la temproada 9 de Keeping Up with the Kardashians.

Series de Netflix para febrero

‘Vikingos’ - 25 de febrero

En esta secuela de ‘Vikingos’, 100 años después, una nueva generación de héroes legendarios surge para forjar su destino y cambiar la historia.

‘Oscuro Deseo’ Temporada 2- 2 de febrero

Mientras Alma intenta rehacer su vida, un reencuentro explosivo con Darío y una sorpresiva tragedia desatán un nuevo e inquietante juego de espejos y giros inesperados.



‘Inventando a Anna’ Miniserie- 11 de febrero

¿Empresaria audaz o artista del fraude? Una reportera investiga cómo Anna Delvey engañó a toda la élite de Nueva York. Basada en una historia real.

‘Dulces magnolias’ Temporada 2- 4 de febrero

Las Magnolias enfrentan nuevas relaciones, viejas heridas y la idiosincrasia pueblerina mientras los momentos dulces de la vida se mezclan con los más amargos.



‘Murderville'- 3 de febrero

El excéntrico detective Terry Seattle se une a despistadas celebridades invitadas para investigar asesinatos en esta comedia criminal de improvisación.

‘Alguien está Mintiendo'- 18 de febrero

Un castigo escolar reúne a cinco estudiantes muy distintos. Pero un homicidio y muchos secretos los mantendrán unidos hasta que se resuelva el misterio.

Otros estrenos:‘Cómo Criar A Un Superhéroe’: Temporada 2, ‘Toy Boy’: Temporada 2, ‘Fuerza Espacial’: Temporada 2, ‘El Amor Es Ciego’: Temporada 2 y ‘Keeping Up With The Kardashians’: Temporada 9.

Películas de Netflix para febrero

‘Madres Paralelas'- 18 de febrero

Dos madres solteras se hacen amigas cuando dan a luz el mismo día en un hospital. Desde ese instante, la conexión que comparten transforma sus vidas.

‘A través de mi Ventana'- 4 de febrero

La atracción de Raquel por su vecino se convierte en algo más cuando él empieza a enamorarse de ella, pese a las objeciones de su familia.

‘A mi Altura’ 2- 11 de febrero

Protagonizar el musical escolar es un sueño hecho realidad para Jodi, hasta que la presión arroja al vacío su confianza... y su relación.

‘Perdona nuestras ofensas'-17 de febrero

Mientras los nazis persiguen y asesinan a personas con discapacidades, un chico toma una arriesgada decisión para salvar su vida.

‘La Masacre de Texas'- 18 de febrero

En esta secuela, unos influencers en busca de un nuevo comienzo en un pueblo fantasma de Texas se topan con un infame asesino de máscara de piel humana.

‘Venganza a Golpes'- 17 de febrero

Una misión de venganza se convierte en una lucha para salvar al mundo de un poder ancestral, cuando un poderoso asesino persigue a su objetivo en Bangkok.

Más películas: ‘Especial de Rabbids’, ‘La Invasión - Misión A Marte’, Erax’ y ‘Spider-Man: Un Nuevo Universo’

Documentales que llegarán a Netflix en febrero

‘Descenso: al caso contra Boeing'- 18 de febrero

Investigadores revelan cómo Boeing pudo haber provocado dos accidentes catastróficos seguidos al supuestamente priorizar el lucro por sobre la seguridad.

‘Jeen-Yuhs: Una trilogía de Kanye West’ - 16 de febrero

Las vidas de una superestrella en ascenso y un cineasta se encuentran en este íntimo documental de tres partes sobre la carrera de Kanye West.

‘El Estafador de Tinder’ - 2 de febrero

Él engañó a sus víctimas y les quitó millones haciéndose pasar por un magnate de los diamantes. Hoy, algunas de estas mujeres buscan darle una lección.

Programas para niños y la familia en Netflix

‘Kid Cosmic': Temporada: 3 de febrero

¡Corazón, inteligencia y superpoderes! Los alumnos de la Academia Acción se unen y luchan contra los villanos... e incluso hacen aflorar su lado bueno.

‘Cielo Grande'- 16 de febrero

Un remoto hotel en Argentina revive su competencia de wakeboarding, lo que atrae a Steffi, una atleta mexicana decidida a desenmarañar un secreto familiar

‘Dora y la ciudad perdida'-8 de febrero

Cuando sus padres desaparecen buscando una mítica ciudad llena de oro, la exploradora adolescente y sus amigos se adentran en la selva para salvarlos.

Otros estrenos: ‘¡El Show De Cuphead!’, ‘Lego Ninjago’: Temporada 3 (Parte 1), ‘Lego Ninjago’: Temporada 3 (Parte 2) y ‘Una Película De Huevos

Anime en Netflix para febrero

‘Kanna y los Dioses de Octubre'- 8 de febrero

Un año después de perder a su madre, una chica debe viajar por todo Japón para asistir a la reunión anual de los dioses en la tierra sagrada de Izumo.

‘Dungeon Dwarves’

El juego de exploración y batallas más divertido. Los héroes recorren calabozos, enfrentan monstruos y obtienen materiales para mejorar sus habilidades y armas.

