Así luce la protagonista de ‘Scream’ a 27 años de su estreno

Han pasado casi tres décadas desde que Neve Campbell protagonizó uno de los personajes del cine de terror más emblemáticos de todos los tiempos. La actriz saltó a la fama internacional después de su interpretación como Sidney Prescott en Scream de 1996, dirigida por Wes Craven, pero ahora que el slasher siguió con la franquicia, parece que los años no pasaron y las ganas de verla en la pantalla, tampoco.

Campbell tiene 49 años y a lo largo de toda su carrera interpretó al personaje en la segunda (1997), tercera (2000), cuarta (2011) y quinta entrega (2022) de Scream. Sin embargo, fue el año pasado que la actriz canadiense decidió cerrar su ciclo dentro de la historia del mítico asesino tras disputas salariales. Neve cerró las puertas a la sexta y última entrega de la franquicia por la misma razón, sin embargo, los fanáticos esperan su regreso.

De acuerdo con una declaración para el podcast Happy Horror Time, el guionista, productor y director de Scream dijo que “respeta totalmente su opinión”, pero espera que se pueda llegar a un acuerdo para que Neve Campbell regrese a las próximas películas.

“Sé exactamente de dónde viene, la conozco bien”, dijo Kevin Williamson. “La quiero y la adoro, y eso es lo que ha hecho. Es lo correcto para ella. Quiero a todos los implicados en Scream y todo lo que puedo decir es: páguenle su dinero. Eso es lo que yo haría, le daría el dinero”.

Y continuó: “Estoy seguro de que hay una cifra en la que pueden ponerse de acuerdo que hará felices a ambos, así que espero que algún día lo resuelvan”.

Por su parte, Campbell dijo que por más que se ame a los personajes con los que ha hecho historia, es también muy importante su relación contractual y monetaria respecto a ello. “Y creo que no estamos ahí todavía”, añadió para KiSS 92.5.

Celebrating the #Scream legacy! 💀🔪 Kevin Williamson, the mastermind behind the iconic horror franchise, supports #NeveCampbell’s decision to stand up for what she deserves. 💰 @damnitmaurie asked Neve at #TIFF23 if the love from the fans will ever outweigh the money pic.twitter.com/R2TrsWZe94 — KiSS 92.5 (@KiSS925) September 12, 2023

En junio de este año Neve Campbell reveló que no volvería a para la sexta entrega de Scream por tales negociaciones salariales. “Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream. Sentí que la oferta que se me presentó no se correspondía con el valor que he aportado a la franquicia”, dijo en un comunicado obtenido a través de The Hollywood Reporter.

Posteriormente ofreció una entrevista para la revista People: “No sentí que lo que me ofrecían se equiparara al valor que aporto a esta franquicia, y que he aportado a esta franquicia, durante 25 años. Y como mujer en este negocio, creo que es muy importante que se nos valore y que luchemos para que se nos valore. Sinceramente, no creo que, si yo fuera un hombre y hubiera hecho cinco entregas de una gran franquicia taquillera durante 25 años, la cifra que me ofrecieran sería la que le ofrecerían a un hombre”.

Williamson escribió el guion de las cuatro primeras películas de Scream , mientras que James Vanderbilt y Guy Busick se encargaron de escribir la quinta entrega en 2022. Williamson, que aún ejerce como productor ejecutivo de la franquicia, compartió en el podcast lo que tenía planeado para Sidney si aún mantenía su puesto como guionista.

“Scream IV, V y VI, habrían sido sobre la historia de amor de Sidney Prescott, y habría sido todo esto de que se está enamorando, se va a casar, todo se basa en su matrimonio cuando estos asesinatos comienzan a suceder de nuevo”, dijo. “Es como, ¿es este hombre del que está enamorada el asesino otra vez? ¿Vuelve a ser Billy Loomis? ¿Sigue tomando las decisiones equivocadas? ¿Sigue eligiendo al malo?”.

Williamson aseguró que, si Campbell regresa a retomar su personaje, está “absolutamente decidido” a que tenga un final feliz.

Scream VI contó con la participación de Jenna Ortega y Melissa Barrera . La séptima película de la franquicia ya se encuentra en desarrollo y será dirigida por Christopher Landon.

