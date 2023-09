Así luce la actriz que dio vida a “Helena de Troya” a casi 20 años de su estreno

Han pasado casi 20 años desde que Diane Kruger interpretó a ‘Helena de Troya’ en la película ‘Troya', basada en el poema épico de Homero, ‘La Iliada’, y la ‘Eneida’ de Virgilio. En ella, el director Wolfgang Petersen logró inmortalizar la versatilidad de esta actriz, quien compartió escena con algunas de las más grandes personalidades de Hollywood.

Nacida en Alemania, Kruger inició su vida artística en el ballet, el cual practicó hasta los 13 años de edad, después comenzó su carrera como modelo y luego se trasladó a París, logró cautivar a la industria. Ahí, fue fichada por grandes marcas de la moda como Dior, Yves Saint Laurent o Giorgio Armani.

Su salto a la fama internacional llegó en 2004, cuando interpretó a la bella y codiciada Helena, la mujer por la que se desató una guerra entre griegos y troyanos. En el filme de Petersen, compartió escenas con actores de renombre como Brad Pitt , Orlando Bloom, Eric Bana y Sean Bean. Para conseguir el papel, tuvo que superar a más de 3000 candidatas y ganar varios kilos, ya que el director quería una Helena con curvas.



“Acababa de empezar a actuar y había participado en todo tipo de audiciones. Recuerdo que no pude ir a la audición en persona porque estaba en otro plató. Así que me grabé en mi habitación de hotel y envié el material. Y luego no pasó nada durante dos meses y casi me había olvidado del papel. Hasta que recibí la llamada. Me puse muy contenta, claro, pero al mismo tiempo me entró el pánico porque no sabía qué esperar. Todavía estaba muy verde”, reveló Diane Kruger para QG Alemania. “Querían una actriz aún desconocida, guapa y con talento para la interpretación”.

La actuación de Kruger fue alabada por la crítica y el público, y le abrió las puertas a otros proyectos exitosos, como National Treasure, la cual protagonizó junto a Nicolas Cage en la búsqueda de un tesoro.

Además, Diane Kruger participó en otras producciones de renombres como ‘Bastardos sin gloria’ de Quentin Tarantino, donde también participó con Christoph Waltz , Mélanie Laurent y Brad Pitt; en Les Adieux à la reine, dirigida por Benoît Jacquot, en ‘Mr. Nobody’ y en la serie de televisión The Bridge.

A sus 47 años, Diane Kruger sigue luciendo hermosa y radiante, y mantiene una relación con el actor Norman Reedus, con quien tiene una hija de cinco años.

La actriz le dijo a la revista GQ Germany el año pasado lo difícil que es lidiar con el trabajo y la maternidad. “Puedo ponerme en ciertas situaciones mucho más rápido y muchas cosas en el juego son más fáciles para mí", dijo Diane Kruger. “También siento que estoy mucho más presente porque asumo menos proyectos y luego puedo disfrutarlos aún más. Por otro lado, por supuesto, es increíblemente estresante porque tienes dos trabajos a tiempo completo a la vez”.

Y añadió: “Llegas a casa y las cosas continúan de inmediato. Y los fines de semana todavía te levantas a las 7 de la mañana”.

