Cocreador de Rick y Morty rompe el silencio sobre el escándalo que involucra a Justin Roland

Rick y Morty es una de las series animadas más populares y aclamadas de los últimos años, pero también una de las más polémicas. La comedia de ciencia ficción creada por Dan Harmon y Justin Roiland ha sido objeto de críticas por su humor negro, su violencia y su irreverencia. Sin embargo, el mayor escándalo que ha salpicado a la serie no tiene que ver con su contenido, sino con la vida personal de uno de sus creadores.

Justin Roiland, el co-creador y actor de voz de Rick y Morty, fue acusado de agresión sexual y violencia doméstica, retención ilegal por amenaza, violencia, fraude y/o engaño contra su entonces pareja en 2020. La afectada alegó que Roiland le “causó lesiones corporales intencional e ilegalmente que resultaron en una condición traumática”, según la denuncia publicada a través de The Hollywood Reporter y NBC News.

Las acusaciones contra Roiland causaron una gran conmoción entre los fans de Rick y Morty. La productora Adult Swim y otras empresas asociadas con Roiland cortaron lazos con él después de tales revelaciones. Sin embargo, Dan Harmon, cocreador de la serie, no se habían pronunciado al respecto hasta ahora.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Dan Harmon rompió el silencio y habló por primera vez del escándalo que involucra a su entonces socio y amigo. El productor comentó que no habla con el creativo desde 2019, pero que, en su momento, y ante la creciente oleada de problemas legales en su contra, inclusive le ofreció su mano.

“Dijo cosas que nunca había dicho antes sobre ser infeliz, y recuerdo haberle dicho la última vez que hablamos en persona algo como: ‘Estoy preocupado por ti y no sé qué hacer al respecto excepto. Te dejaré ser y también te diré que tengo miedo de que no vuelvas.’ Pero entonces esta conversación se volvió confrontativa sin precedentes”, agregó. “Creo que hasta aquí puedo llegar a la historia. En ese momento, ambos ya no estamos ahí para eso, y comienza a ser no sólo injusto para mí continuar sino totalmente incómodo porque, a partir de ahí, una amistad se va, y todavía no entiendo del todo por qué".

A su vez, Dan Harmon admitió que hablar sobre Justin Roiland no fue nada fácil, pues a raíz de su partida en la compañía productora, su labor como showrunner se volvió aún más intensa, lo que le afectó personalmente.

“Ha sido difícil hablar sobre Justin. Se aisló muy bien y no soy la primera opción de nadie como juez de nada. Aquí es donde me encantaría cambiar de tema hacia mí mismo, hacia la porquería que he sido toda mi vida pública. Me sentiría muy seguro y cómodo haciendo esto sobre mí, pero ese truco aquí no tiene valor y es peligroso para los demás”, agregó para la publicación.

Y añadió: “Es la seguridad y la comodidad de otras personas las que se dañaron mientras yo me obsesionaba con la calidad de una caricatura. Ahora se ha violado la confianza entre innumerables personas y una serie diseñada para complacerlos. Me siento frustrado, avergonzado y desconsolado porque se puede aprovechar mucho trabajo duro, alegría y pasión para explotar y dañar a extraños”.

Adult Swim continuará con la séptima temporada de Ricky y Morty sin la producción y el doblaje de Justin Roiland.

