Conoce cómo nació el “Día de Shakira” que se celebra este 29 de septiembre

Muy pocos artistas en el planeta tienen el privilegio de conmemorar un día dedicado a su trayectoria y legado musical. Este es el caso de Shakira , quien el 29 de septiembre celebra el ‘Día de Shakira’ gracias a la plataforma de streaming Spotify. Con más de tres décadas de carrera, la cantante colombiana dejó una marca dentro de la industria latinoamericana, al ser reconocida internacionalmente después de la publicación de su álbum '¿Dónde están los ladrones?’ de 1998.

“Cuando me enteré de la celebración del Día de Shakira en Colombia, mi reacción inicial fue ¡de total emoción! Se me dibujó una sonrisa en la cara, y sé que mis padres estarán orgullosos de verlo”, dijo Shakira a For the Record en Spotify. El homenaje también corresponde a los miles de fanáticos que han seguido su carrera desde el día uno y su tierra natal, Colombia.

“El papel que han jugado mis fans en mi carrera es imposible de cuantificar. Ellos han sabido entenderme mejor que nadie y me han llevado hasta donde estoy hoy con su apoyo incondicional”, dijo Shakira. “La manera en que Colombia ha servido de inspiración para mi carrera como artista es inconmensurable. Colombia es una fuente inagotable de inspiración de colores, cultura, sonidos, historias, folclore y comida. Es una cultura tan rica, y estoy tan agradecida de haberme criado donde lo hice y que sea mi musa de toda la vida”.

¿Dónde están los ladrones? El disco que marcó la carrera de Shakira

'¿Dónde están los ladrones?’ (1998) es la segunda producción discográfica de Shakira y contó con la colaboración del productor Luis Fernando Ochoa, con quien ya había trabajado en su anterior álbum ‘Pies descalzos’ (1995), y del productor ejecutivo Emilio Estefan, esposo de Gloria Estefan.

El resultado fue un álbum que combinaba diferentes géneros musicales, como el pop, el rock, la balada, el folk y el dance. El disco incluye clásicos como ‘Ojos así', ‘Inevitable', ‘Ciega, sordomuda', ‘Tú', ‘No creo’ y ‘Moscas en la casa', que se convirtieron en éxitos internacionales y mostraron la versatilidad y el talento de Shakira como cantante y compositora.

Las letras de Shakira reflejan sus experiencias personales, sus opiniones sobre la sociedad y sus raíces culturales. El título del álbum se inspiró en un incidente que sufrió la artista en el aeropuerto de Bogotá, donde le robaron una maleta con todas las canciones que había compuesto para el disco. Shakira tuvo que reescribir las canciones en poco tiempo, lo que le dio al álbum un tono más rebelde y contestatario. Algunos de los temas que aborda el disco son el amor, el desamor, la injusticia, la corrupción, la violencia y la esperanza.

Este LP le abrió las puertas a otros mercados y le dio visibilidad a la música latina. En 1999, MTV grabó un Unplugged con Shakira, que fue uno de los diez primeros en español que transmitió la cadena estadounidense en su canal original. El concierto acústico fue un éxito rotundo y le valió a Shakira aún más popularidad.

'¿Dónde están los ladrones?’ es un disco que marcó un antes y un después en la carrera de Shakira y en la historia de la música latina. Por eso, 25 años después, Spotify y su enorme séquito de fans, han querido rendirle tributo con el ‘Día de Shakira', una iniciativa que invita a los seguidores a disfrutar de las canciones de la artista y a celebrar su legado musical.

