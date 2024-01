Así luce el actor que interpretó a ‘Philip “Buzz” Perry’ en ‘Un mundo perfecto’ a 21 años del estreno

En 1993, Clint Eastwood estrenó la emotiva historia de Un mundo perfecto (A Perfect World), una película ambientada en Texas en 1963, con un reparto estelar encabezado por Kevin Costner, Laura Dern, Bradley Whitford, y el joven actor T.J. Lowther, quien dejó una impresión duradera con su interpretación de Philip “Buzz” Perry.

La trama de la película sigue al delincuente Robert ‘Butch’ Haynes, interpretado por Kevin Costner, quien escapa de la cárcel y secuestra a un niño de 8 años, Philip “Buzz” Perry, en su huida. A medida que avanza la historia, se desarrolla una relación única y conmovedora entre los dos personajes, explorando temas de libertad y amistad en medio de aventuras y confesiones.

A más de dos décadas de estreno, muchos se preguntan cómo luce T.J. Lowther, el niño que dio vida a Philip “Buzz” Perry en Un mundo perfecto. Con 37 años, el actor ha experimentado cambios notables en su carrera y vida personal desde entonces.

Después de su destacada actuación en la película de Clint Eastwood, T.J. Lowther continuó trabajando en la industria del entretenimiento en los años 90. Participó en proyectos como Touched by an Angel, One Christmas, y The Avenging Angel. Su talento y carisma lo hicieron destacar, pero su relación con Hollywood tomó un giro diferente en los primeros años del 2000.

En Going to the Mat y un episodio de la exitosa serie Grey’s Anatomy, Lowther demostró su versatilidad actoral, pero eventualmente decidió tomar un camino diferente. Abandonó temporalmente la actuación para buscar su educación en la Universidad del Sur de California.

El cambio de rumbo de T.J. Lowther le permitió explorar diferentes aspectos de la vida, alejándose temporalmente de los reflectores de Hollywood. Aunque no se encuentra tan activo en la actuación como en su juventud, su contribución a Un mundo perfecto sigue siendo recordada por los fanáticos de la película.

T.J Lowther en la actualidad

