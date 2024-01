Este es el actor de Matrix que aparecerá en la nueva temporada de The Witcher

La exitosa serie de fantasía de Netflix , The Witcher, anunció un fichaje estelar para el cast de la cuarta temporada. Se trata del actor Laurence Fishburne, conocido por sus papeles en las sagas de Matrix y John Wick, quien se incorpora al reparto como Regis, uno de los personajes incluidos en los libros y videojuegos en los que se basa The Witcher.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Regis es un barbero-cirujano que viaja por el mundo y que tiene un pasado oscuro y misterioso. En la novela Bautismo de fuego, del autor polaco Andrzej Sapkowski, creador de la saga literaria, Regis se convierte en un aliado de Geralt de Rivia, el brujo protagonista de la historia. En la serie, Geralt será interpretado por Liam Hemsworth, que sustituye a Henry Cavill, que abandonó el proyecto tras la tercera temporada.

Lee también: Henry Cavill pudo haber dejado The Witcher por ser “físicamente agotadora”

Fishburne se une así a otros actores como Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) y Joey Batey (Jaskier), que repiten sus papeles en la nueva entrega. La sinopsis oficial de la temporada dice lo siguiente: “Tras los sorprendentes sucesos que sacudieron el continente y que cerraron la tercera temporada, la nueva temporada sigue a Geralt, Yennefer y Ciri, que se enfrentan a atravesar el Continente devastado por la guerra y sus muchos demonios separados el uno del otro. Si son capaces de abrazar y liderar a los grupos de inadaptados en los que se encuentran, tendrán una oportunidad de sobrevivir al bautismo de fuego... y de volver a encontrarse”.

Lee también: Netflix publica primeras imágenes de Henry Cavill en ‘The Witcher’

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de The Witcher?

The Witcher tuvo una trayectoria complicada en los últimos años, con la salida de Cavill, las críticas de un exguionista al equipo creativo de la serie y el supuesto descontento de Sapkowski, según The Hollywood Reporter . La precuela de 2022, Blood Origin, tampoco tuvo el éxito esperado. Pero el equipo de The Witcher espera recuperar a sus seguidores con una cuarta temporada y con Hemsworth (de la saga Los juegos del hambre) como nuevo protagonista. La fecha de estreno de la cuarta temporada aún no se ha revelado, pero se espera que sea en 2025.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado