La mejor cinta basada en un videojuego que se encuentra disponible en Netflix, Amazon y HBO Max

El proyecto fue anunciado en 2006 y era respaldado por Legendary Pictures y Blizzard Entertainment, la compañía a cargo del videojuego, considerado por muchos uno de los mejores de la historia; pero la producción de la película se vio envuelta en varios problemas y todo comenzó desde la dirección; primero fue Uwe Boll, pero fue rechazado debido a sus adaptaciones como House of the Dead y Alone in the Dark.

Después de una década de problemas detrás de cámaras, la producción quedó a cargo de Duncan Jones, hijo de David Bowie, quien reescribió el guion. Desde 2013 hasta el estreno de la cinta en verano de 2016, el director mostró alto interés en sacar la película adelante y el resultado fue una de las películas más taquilleras, y considerada la mejor adaptación de videojuego que ha llegado al cine.

A pesar de que la crítica no recibió bien a la cinta y le dio una puntuación muy baja, además de que en su primer fin de semana solo recaudó 24 millones de dólares. La película contó con un presupuesto de 160 millones de dólares y según informes, la cinta buscaría ser una trilogía, pero para ello debía recaudar 400 millones de dólares en taquilla para poder ser rentable.

La mejor adaptación de videojuego a película

La cinta fue bien recibida por los fanáticos de los videojuegos, en China fue elogiada y consiguió una recaudación de 439 millones de dólares en todo el mundo. Dicha cifra cambió la suerte de la producción y la colocó detrás de Detective Pikachu y Super Mario Bros: La Película.

La película fue protagonizada por Travis Fimmel, protagonista de Vikingos, la adaptación lleva por nombre el mismo título del videojuego, Warcraft, cinta que fue todo un éxito y tuvo la aprobación del público, y que a pesar de seguir la línea historia original, la cinta presentó lucha entre los humanos y las bestias de forma realista al no clasificar a cada bando como “buenos o malos”; fue este punto lo que entregó la aceptación de los fans.

El final contaba con un gran cliffhanger con la aparición del bebé orco Thrall, un personaje clave en la historia de World of Warcraft, por lo que se esperaba una secuela, a pesar de que han pasado 8 años, aún no se tiene información real sobre una segunda entrega; por ahora la famosa cinta puede ser disfrutada en Netflix, Amazon y HBO Max.

