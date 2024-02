El documental que ahonda en la turbulenta carrera de Dan Schneider, productor de Nickelodeon

El primer trailer de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, la nueva docuserie de Investigation Discovery, pone sobre la mesa las cuantiosas y polémicas acusaciones contra Dan Schneider, el reconocido showrunner de Nickelodeon detrás de exitosas series infantiles y juveniles.

La serie de cuatro partes promete arrojar luz sobre la carrera de Schneider, quien es el creador de programas icónicos como The Amanda Show, Drake & Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious y Sam & Cat. Schneider, además, ha sido una figura clave en el lanzamiento de las carreras de estrellas como Kenan Thompson, Amanda Bynes, Victoria Justice, Miranda Cosgrove y Jennette McCurdy.

En el tráiler de la serie, un antiguo empleado, cuya identidad no se revela, compartió su experiencia trabajando con Dan Schneider: “Trabajar para Dan era como estar en una relación abusiva”. Otro testimonio de una persona relacionado con Nickelodeon añadió: “Había un ambiente tóxico. Me hizo confiar menos en la gente”. Estas declaraciones develarían las problemáticas detrás de las populares producciones televisivas infantiles que Schneider ayudó a crear.

La relación laboral entre Nickelodeon y Dan Schneider, quien también fue actor infantil antes de convertirse en productor, llegó a su fin a mediados de 2018 tras 25 años. La no renovación del contrato de Schneider se produjo después de una investigación por parte de ViacomCBS, la entonces empresa matriz, que concluyó que Dan Schneider había tenido un comportamiento abusivo hacia colegas en el set. En respuesta a la separación, Nickelodeon declaró: “Nickelodeon y nuestro socio creativo Dan Schneider/Schneider’s Bakery han acordado no prorrogar el contrato actual tras muchas conversaciones sobre las próximas direcciones y oportunidades”.

A pesar de la finalización de su relación con Nickelodeon, Quiet on Set permitirá que antiguos empleados presenten acusaciones más graves contra Schneider. La docuserie, dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz y producida por Maxine Productions y Sony Pictures Television - Nonfiction en asociación con Business Insider, se estrenará a través del canal de televisión ID los días 17 y 18 de marzo.

