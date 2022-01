Los Cuatro fantásticos serían introducidos al MCU en Doctor Strange 2

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness traerá muchas sorpresas, o al menos, es lo que se rumora en la que recientemente también se dio a conocer que los Cuatro Fantásticos aparecerán en la cinta del Universo cinematográfico de Marvel (MCU).

Desde que Disney se fusionó con 20th Century Fox algunos de los mejores personajes de Marvel se presentarán al MCU. Marvel Studios ahora tiene acceso a personajes: los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Deadpool podrían aparecer antes de lo que los fans de Marvel esperaban.

En Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, el Hechicero Supremo (Benedict Cumberbatch) conocería a Reed Richard, Mister Fantastic, el líder de los Cuatro Fantásticos, aunque no se confirmó quién ha sido elegido para traer a una de las primeras familias de superhéroes del MCU.

No se reveló sobre si otros miembros de los Cuatro Fantásticos como Invisible Woman, Human Torch o The Thing, serían incluidos en la escena. Sin embargo, los Cuatro Fantásticos tendrán su propio director, Jon Watts, director de Spider-Man: Homecoming, la cual se estrenaría el 3 de noviembre de 2023.

Otros personajes que saldrán en Doctor Strange 2

Una teoría similar que tiene Doctor Strange: Multiverse of Madness también es que ha presentando a los X-Men. Si bien eso puede parecer mucho para la próxima película de Marvel, se rumora un simple cameo de ambas cosas, ya que Charles Xavier / Profesor X, el líder de los X-Men, también es miembro del equipo.

La filtración que inició los rumores de los X-Men comenzó con Doctor Strange 2 que muestra al Hechicero Supremo, menos su Capa de Levitación, esposado mientras dos bots de Ultron lo llevan a Professor X y otro personaje no identificado, que podría ser Mister Fantastic.

Marvel Studios’ Doctor Strange in the Multiverse of Madness | Official Teaser

En Doctor Strange in the Multiverse of Madness afirman que el actor John Krasinski está listo para aparecer en la película como Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic.

También la película que se estrenará el próximo 6 mayo en cines podría traer a IronMan de regreso, pero esta vez interpretado por Tom Cruise y al Ghost Rider de Nicolas Cage.

