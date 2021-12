Ya está aquí el teaser tráiler de ‘Dr. Strange: Multiverse of Madness’

Marvel lanzó este miércoles de manera oficial su primer teaser de Dr. Strange: Multiverse of Madness, en la que se puede observar al Hechicero Supremo explorar el multiverso del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

El primer tráiler de Dr. Strange: Multiverse of Madness es la secuela de Doctor Strange de 2016, la cual promete ser la mayor incursión del MCU en los mundos alternativos y las líneas de tiempo que entregas como Loki y Spider-Man: No Way Home ya mostraron lo que se prepara.

Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, durante el primer teaser llega con la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) a pedir su apoyo para arreglar los problemas que se generaron en el multiverso.

En la cinta de Spiderman: No Way Home, el Hechicero Supremo ayuda a Tom Holland con un poderoso truco de magia a olvidar a las personas quién es Peter Parker.

Sin embargo, todo sale mal y el multiverso, algo de lo que se sabe aún muy poco, empieza a alterarse por lo que en la cinta los villanos de las otras cintas aparecen en la entrega.

Qué hay de nuevo en Dr. Strange: Multiverse of Madness

La búsqueda del Barón Mordo para reducir el número de hechiceros que se entrometen con la magia de la secuencia post-créditos de Doctor Strang está de vuelta en juego.

Al igual que lo que parece ser una versión más oscura del propio Strange que apareció anteriormente en el animado What If...? en la plataforma de Disney Plus.

En el tráiler también se pueden ver incluidos más de los paisajes alucinantes que hicieron que el Doctor Strange original fuera tan visualmente llamativo y personajes como América Chávez (Xóchitl Gómez) y un monstruo gigante del globo ocular.

Marvel Studios’ Doctor Strange in the Multiverse of Madness | Official Teaser

El teaser de Dr. Strange: Multiverse of Madness originalmente fue lanzado como la escena final post-créditos de Spider-Man: No Way Home, pero Marvel ahora lo ha puesto en línea para que todos los fans de MCU lo vean.

Dr. Strange: Multiverse of Madness se estrenará el próximo 6 de mayo de 2022 en las salas de cine, de acuerdo con el teaser.

