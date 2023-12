La comedia protagonizada por Melissa McCarthy que ya está disponible en Peacock

La comedia navideña Genie, protagonizada por Melissa McCarthy y Paapa Essiedu, se convirtió en un éxito de audiencia para el servicio de streaming Peacock. La película , que se estrenó el 22 de noviembre, fue la más vista de la plataforma durante la semana de Acción de Gracias, según los datos de Nielsen.

Genie cuenta la historia de Flora (McCarthy), un genio que lleva más de dos mil años encerrada en un joyero antiguo. Su vida cambia cuando es liberada por Bernard Bottle (Essiedu), un hombre que atraviesa una crisis personal y profesional. Juntos, vivirán una serie de aventuras mágicas y divertidas que les harán replantearse sus deseos y prioridades.

La película está escrita por Richard Curtis, el guionista de éxitos como Love Actually y Yesterday, basada en su teleplay de la BBC en 1991 Bernard and the Genie. La dirección corre a cargo de Sam Boyd, creador de la serie Love Life. El reparto se completa con Denée Benton, Marc Maron, Jordyn McIntosh, Luis Guzmán y Alan Cumming.

Genie es una comedia familiar que combina humor, fantasía y romance, con un mensaje positivo sobre el valor de la amistad y la generosidad. La película logró captar la atención de los espectadores durante las fiestas navideñas, sumando alrededor de 405 millones de minutos de tiempo de visualización en sus primeros cinco días. Esto equivale a unos 4.35 millones de reproducciones completas de la película de 93 minutos.

Tim Bevan y Eric Fellner de Working Title, Riva Marker y Curtis produjeron la película ; McCarthy, Caroline Jaczko, Alexandra Loewy, Sarah-Jane Robinson, Nicole King y Stacy O’Neil son las productoras ejecutivas.

