La película de Hayao Miyazaki que ya se encuentra en el puesto número 1 en Norteamérica

El niño y la garza, la última película del legendario director de animación Hayao Miyazaki, arrasa en las taquillas de todo el mundo. La cinta, que narra la historia de un joven que se hace amigo de una misteriosa garza blanca, ha sido aclamada por la crítica y el público como una obra maestra del cine de animación.

La película se estrenó en Japón el pasado mes de octubre bajo el título “Kimitachi wa Dō Ikiru ka”, que significa “¿Cómo vives?”. El título hace referencia a una novela clásica japonesa del mismo nombre, que Miyazaki ha citado como una de sus principales influencias. La película ya recaudó más de 56 millones de dólares en su país de origen, convirtiéndose en la tercera más taquillera del año.

En Estados Unidos, la película se lanzó el pasado viernes con el título “The Boy and the Heron”, y se espera que alcance el primer puesto de la lista nacional este fin de semana. Según las estimaciones, la película recaudó unos 5.4 millones de dólares el viernes, incluidas las proyecciones previas y las sesiones en salas Imax y otros formatos premium. La distribuidora GKids apostó por un lanzamiento limitado en dos mil 205 cines, confiando en el boca a boca y en el prestigio de Hayao Miyazaki para atraer al público.

De acuerdo con Variety , la película recibió una calificación de “A-” en Cinema Score, lo que indica una buena satisfacción de los espectadores. Además, cosechó excelentes críticas por parte de los medios especializados, que alabaron su belleza visual, la profundidad emocional y el mensaje humanista de la obra. Algunos críticos han señalado que El Niño y la Garza (The Boy and the Heron) es una de las mejores películas de Miyazaki, e incluso una de las mejores películas del año.

El Niño y la Garza (The Boy and the Heron) es el undécimo largometraje dirigido por Miyazaki, de 82 años, considerado uno de los grandes maestros del cine de animación. Su filmografía incluye clásicos como Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro y Se levanta el viento. Miyazaki había anunciado su retiro tras esta última película, estrenada en 2013, pero decidió volver a dirigir tras tener una idea para una nueva historia.

‘El chico y la garza', basada en un libro de Genzaburo Yoshino, habla sobre la muerte, el dolor de un niño y cómo superarlo. Mahito es un niño de 12 años que perdió a su madre en un incendio durante la guerra. Al mudarse a otra ciudad con su padre, su nueva madrastra y su futuro hermano, encontrará una torre vieja y misteriosa en el campo. Allí vivirá una aventura que le ayudará a sanar sus heridas.

La película fue sido producida por el estudio Ghibli, fundado por Hayao Miyazaki y su colega Isao Takahata a mediados de los años 80. El estudio es famoso por sus películas de animación tradicional, realizadas a mano con un cuidado por los detalles.

El Niño y la Garza es posiblemente la última obra de Hayao Miyazaki.

