Chloe Cherry, la actriz de películas para adultos que sale en Euphoria

Tras el estreno de las segunda temporada de Euphoria, la serie de HBO que se puede ver a través de su plataforma, la cual se estrenó el pasado 7 de enero, los fans enloquecieron con la reaparición de Zendaya, pero también llamó la atención la participación de Chloe Cherry, quien interpreta a Faye, ya que es una actriz de películas para adultos.

La actriz Chloe Cherry hizo su debut en Euphoria en el primer episodio de la segunda temporada de la serie, Trying To Get To Heaven Before They Close The Door, ya que interpreta al nuevo personaje de la serie de HBO .

Faye se presenta al público en el episodio de apertura de la temporada 2 mientras le presta un oído a Rue mientras charlan en la parte trasera del auto de Fezco.

Según un medio estadounidense,esta no es la última característica del personaje, ya que se dice que Faye aparecerá más adelante en la nueva serie en una historia que involucra a Fezco.

Chloe Cherry es una actriz de cine para adultos de tan sólo 24 años que comenzó su carrera en la industria en 2015, cuando tenía apenas 18 años.

Antes de su inicio en la industria para adultos, Chloe Cherry comenzó a actuar a través de producciones musicales en la escuela primaria. Además de su papel actual en Euphoria, ha aparecido en más de 170 otros créditos para adultos.

Euphoria regresa con una segunda temporada

Euphoria regresó en 2022. La serie que le otorgó a Zendaya su primer Emmy bajo el papel de Rue en el 2020 está de regreso con una segunda temporada que sigue al grupo de adolescentes por el mar de ‘aventuras’ en un mundo inmerso en drogas, sexo y prostitución; eso sí, con una fuerte amistad de por medio y vínculos amorosos que aún están por desenvolverse.

En medio de las vidas entrelazadas en la ciudad de East Highland, Rue, de 17 años, debe encontrar esperanza mientras equilibra las presiones del amor, la pérdida y la adicción.

Desde el primer episodio es evidente que los enredos entre los personajes de la serie, son aún mayores en un dilema entre amor, desamor y amistad, siempre con la inspiración en la realidad, la transparencia en sus personajes y los looks de maquillaje que caracterizan a Euphoria.

