Las mejores series de HBO Max según la crítica

A pesar de que la plataforma de HBO Max es relativamente nueva en México y América Latina, ya se ha catalogado como un referente mundial en temas de series según la crítica y es que ha tenido la capacidad de demostrar que las impresionantes producciones pueden ser divididas en capítulos.

Con el paso del tiempo HBO Max ha ejemplificado que la televisión puede ser tan grande y reconocida como el cine.

A continuación te compartimos unos cuantos títulos de series que se han convertido en las mejor calificadas de HBO Max según la crítica.

Series mejor calificadas de HBO Max según la crítica

Band of Brothers

Para la crítica esta serie producida por Steven Spielberg es una de las mejores en temas de guerra de todos los tiempos; como su nombre lo indica, es una historia de hermandad que surge en las situaciones más difíciles y entre completos extraños unidos en una misma causa.

Curb Your Enthusiasm

Si eres fan de las comedias no te puedes perder esta serie original de HBO Max, una mirada de ficción a la vida de Larry David, el co-creador de Seinfeld, quien se interpreta a sí mismo y hace una crítica de su propia vida, relaciones y problemas tanto con sus amigos, familiares y extraños.

Game of Thrones

Basada en las novelas de George RR Martin, y ya con una precuela en camino, Game of Thrones se convirtió en un fenómeno social y cultural que trascendió a la pantalla y que indudablemente está dentro de las mejores series según la crítica ; así que si no la has visto esta es tu oportunidad.

La historia transcurre entre 7 reinos, donde distintas familias luchan por el poder y por poner a sus herederos en el famoso Trono de Hierro. Hay dragones, incesto, profecías, asesinatos, sexo y batallas épicas, con lo que se convierte en una de las mejores series de todos los tiempos.

Shameless

Esta comedia es un remake de la producción británica del mismo nombre y toca temas sociales de drogas, familias disfuncionales, desigualdad social, entre otros. Shameless sigue a los hermanos Gallagher, quienes deben aprender a solucionar sus problemas solos y a sobrevivir sin nada, debido a que su padre es un alcohólico en el que no pueden confiar.

Succession

Esta serie albergada en HBO Max se desarrolla en el mundo real, escandaloso y disfuncional de la familia Roy, compuesta por Logan y sus 4 hijos; quienes luchan uno contra el otro para quedarse con el negocio familiar, mintiendo, traicionando, robando y hasta matando para conseguir lo que quieren, sin importar si se destruyen el uno a otro en el proceso.

True Detective

Catalogada como una de las mejores de acuerdo a la crítica, esta serie es una antología policíaca que sigue a distintos detectives que investigan los casos más brutales, mientras deben lidiar con sus propios problemas y demonios personales.

The Sopranos

¡Sin duda una de las mejores series de mafiosos que puedes ver! Tony Soprano era un líder de la mafia que intentaba encontrar el sentido de su vida, y lo que la hace tan interesante según la crítica es que, a pesar de ser un hombre duro y violento por fuera, en el fondo era un padre de familia que solo quería lo mejor para su esposa e hijos, y demostró que los hombres también van a terapia y piden ayuda cuando la necesitan.

No es una serie con grandes efectos o batallas épicas, pero es una historia profunda y llena de contrastes que te engancha desde el inicio.

The Wire

Para muchos esta serie moldeó el drama de la plataforma ya que trata una historia de desigualdad, drogas, racismo y violencia, y todo se narra desde la perspectiva de un dealer y de las personas involucradas en la escena de las drogas de Baltimore, mostrando los daños y consecuencias directas y colaterales que surgen a causa de la violencia y la corrupción.

