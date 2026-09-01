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4T presume resultados, pero la realidad la contradice: seguridad, salud y deuda bajo la lupa

El discurso oficial habla de avances y estabilidad, pero un nuevo señalamiento pone sobre la mesa desapariciones, falta de medicamentos, deuda pública, Pemex y las divisiones dentro de Morena.

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Por: Berenice Aguilar

La Cuarta Transformación presume avances en seguridad, salud, economía y hasta unidad dentro de Morena, pero un nuevo señalamiento pone esas cifras y discursos bajo la lupa.

Hay datos sobre homicidios, desapariciones, medicamentos, deuda pública y Pemex que abren una pregunta incómoda: ¿qué tan lejos está el discurso de lo que ocurre en el país?

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El señalamiento también pone sobre la mesa el Tren Maya, las diferencias dentro de Morena y otros temas que han generado polémica en los últimos años.

¿De qué cifras estamos hablando y qué hay detrás de cada uno de estos cuestionamientos? Mira el video completo y descubre todos los detalles.

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