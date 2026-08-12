Pese a acusaciones de ser líder de La Barredora; Bermúdez Requena afirma en carta que sufre persecución política

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien fue colaborador de Adán Augusto López, asegura que es víctima de una persecución política y mediática; además, niega pertenecer a La Barredora.

Después de meses en silencio, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, rompió el silencio desde el penal del Altiplano.

A través de una carta dirigida a la opinión pública, su familia y amistades, aseguró que es inocente de los delitos que se le imputan y acusó que existe una persecución política y mediática en su contra.

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El excolaborador de Adán Aucegusto López Hernández durante su paso por el gobierno de Tabasco, actualmente enfrenta acusaciones relacionadas con su presunta participación en La Barredora, organización criminal a la que las autoridades atribuyen delitos como secuestro, extorsión y asociación delictuosa.

Bermúdez pidió que su proceso se lleve conforme a la ley y bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso.

Su declaración vuelve a colocar bajo los reflectores al exsecretario de Seguridad, pero también la relación que mantuvo con Adán Augusto, quien era gobernador de Tabasco cuando Bermúdez ocupó dicho cargo.

Hernán Bermúdez se dice inocente



En una carta fechada el 3 de agosto, el exsecretario de Seguridad de Tabasco rechazó los cargos y acusó persecución política y mediática



Mientras, Adán Augusto sigue sin explicar su relación con quien fue su funcionario



📹 @adnnoticiasmx pic.twitter.com/gETpY9bBvw — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 13, 2026

¿Qué dijo Hernán Bermúdez en su carta?

En una carta con fecha del 3 de agosto de 2026, difundida públicamente este miércoles, Bermúdez Requena sostuvo que es inocente de los cargos que enfrenta.

Después de casi un año privado de la libertad, el exsecretario decidió romper el silencio y dar a conocer su versión sobre el proceso judicial que enfrenta.

En el escrito, Bermúdez niega haber participado en los hechos por los que es investigado y rechaza cualquier vínculo con La Barredora, organización criminal con la que las autoridades lo han relacionado.

El exfuncionario asegura que su caso ha estado acompañado de una presunta persecución política y mediática y pide que su proceso sea llevado conforme a las leyes mexicanas, respetando su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Uno de los señalamientos que hace en la carta es que algunas de las acusaciones en su contra podrían haberse obtenido a cambio de beneficios procesales; desde su perspectiva, cuestiona la manera en que se construyeron parte de los señalamientos que hoy pesan sobre él.

Bermúdez también dedica parte del documento a defender su trayectoria dentro del servicio público, recuerda que trabajó para distintos gobiernos de Tabasco, entre ellos los encabezados por Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino, hasta llegar a ocupar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, sostiene que su imagen y reputación han sido afectadas por la manera en que se han presentado públicamente las acusaciones.

Incluso señala que recientemente presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que cuestiona declaraciones de funcionarios que, según su versión, lo han presentado como delincuente o supuesto líder de La Barredora antes de que exista una sentencia.

🚨 Afirma el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúnez Requena, que es inocente



En una carta, el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, acusa persecución política



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¿Qué reveló la investigación sobre Adán Augusto y La Barredora?

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) volvió a colocar bajo los reflectores la relación entre el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco y La Barredora, luego de documentar vínculos entre integrantes de la organización criminal y recursos de la Secretaría de Seguridad estatal.

De acuerdo con la investigación, durante la administración de Adán Augusto, cuando Hernán Bermúdez Requena estaba al frente de la Secretaría de Seguridad, integrantes de La Barredora utilizaron patrullas, camionetas y armamento oficial para operar.

El periodista Rodulfo Reyes, citado en el reportaje, señaló que el grupo criminal no habría operado únicamente desde la clandestinidad, sino que presuntamente habría tenido presencia dentro de estructuras de la propia Secretaría de Seguridad de Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto.

Por su parte, Leonardo Núñez, investigador de MCCI, sostuvo que existía una presunta relación entre los mandos de seguridad y la organización criminal.

La investigación también plantea cuestionamientos sobre qué tanto conocimiento habría tenido el gobierno estatal sobre las actividades atribuidas a La Barredora durante aquellos años.

Este señalamiento cobra relevancia por la relación entre Adán Augusto y Hernán Bermúdez, ya que el segundo fue designado secretario de Seguridad durante el gobierno del hoy senador.

Bermúdez actualmente enfrenta un proceso penal y ha negado pertenecer a La Barredora.

¿Qué sabía el entonces gobernador Adán Augusto López sobre las actividades de su secretario de Seguridad y el presunto uso de recursos oficiales por parte de La Barredora?

Por ahora, mientras el proceso contra Bermúdez continúa, el exsecretario sostiene su inocencia y asegura que detrás de las acusaciones existe una persecución política y mediática.

Y ahí está justamente el punto que mantiene abierto el debate: la versión de Bermúdez frente a las acusaciones de las autoridades y los señalamientos periodísticos que han vuelto a poner bajo la lupa su relación con Adán Augusto.

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