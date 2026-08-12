Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Caso Ayotzinapa: Vinculan a proceso a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por desaparición forzada
/Política/Video

Qué puede debilitar más a Morena: pleitos entre aliados o señalamientos por corrupción; opina Mónica Garza

Morena tiene 277 aspirantes para 17 gubernaturas y el partido hace todo lo posible por evitar confrontación

Metadatos del artículo

Por: Mónica Garza

En actos anticipados de campaña rumbo a las Elecciones del 2027, algunos partidos como el Partido Verde y el Partido del Trabajo quieren espacios propios, no solamente apoyar a Morena con sus aspirantes.

Existe una pelea interna en Morena por el poder para las Elecciones del próximo año. Sobre todo, al tener 277 aspirantes para 17 gubernaturas.

Dirigentes de Morena buscan detener ataques entre ellos y evitar que los perdedores de las encuestas acepten la decisión tomada, algo que parece difícil.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados