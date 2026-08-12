Qué puede debilitar más a Morena: pleitos entre aliados o señalamientos por corrupción; opina Mónica Garza

En actos anticipados de campaña rumbo a las Elecciones del 2027, algunos partidos como el Partido Verde y el Partido del Trabajo quieren espacios propios, no solamente apoyar a Morena con sus aspirantes.

Existe una pelea interna en Morena por el poder para las Elecciones del próximo año. Sobre todo, al tener 277 aspirantes para 17 gubernaturas.

Dirigentes de Morena buscan detener ataques entre ellos y evitar que los perdedores de las encuestas acepten la decisión tomada, algo que parece difícil.

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