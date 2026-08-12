Megafarmacia de AMLO: Aumenta el costo y persiste el abandono del proyecto

La Megafarmacia del Bienestar, inaugurada en diciembre de 2023 por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la promesa de terminar con el desabasto de medicamentos en México, registra poca actividad, presenta señales de deterioro y acumula una inversión de miles de millones de pesos.

El exmandatario declaró que la farmacia contaría con “todos los medicamentos del mundo” y acabaría con la crisis de desabasto nacional. La realidad es otra.

En 2026, el costo total de la Megafarmacia aumentó a 17 mil 635 millones de pesos, es decir, 6 mil 835 millones de pesos más que lo calculado en 2024, en el primer año de su operación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El monto actualizado integra la inversión inicial para la adquisición del terreno y las bodegas, los gastos de acondicionamiento, así como las erogaciones previstas para su operación y mantenimiento a lo largo de las tres décadas de vida útil proyectadas.

La cifra ya es equivalente al saqueo verificado en Segalmex durante el sexenio pasado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Enrique Gómez, periodista de El Universal, reveló los hallazgos de un recorrido por las instalaciones ubicadas en Huehuetoca, Estado de México, donde constató el escaso movimiento de vehículos y personal.

¿Cómo opera actualmente la Megafarmacia de AMLO?

A pesar del aumento de casi 7 mil millones de pesos destinados para su mantenimiento, la Megafarmacia tiene un socavón en su acceso sur desde enero de este año, y en lugar de reparar el camino, Birmex lo bloqueó con cascajo.

Vecinos afirmaron que observan muy poca circulación de tráileres y trabajadores en las instalaciones.

Recordaron que el inmueble tenía mayor actividad cuando funcionaba como bodega de Liverpool.

Dicho proyecto opera de una manera completamente diferente a la que se tenía prevista originalmente.

Este lugar no funciona del todo como un almacenamiento de medicamentos, pues los productos que llegan únicamente son revisados, preparados y enviados. Es decir, opera más como un centro de distribución para pedidos del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, en lugar de mantener grandes cantidades de medicamentos almacenados.

A casi tres años de su apertura, persisten las denuncias por falta de medicamentos, mientras el costo sigue aumentando.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.