Enfrentamiento entre diputados del PRI y MORENA; no es la primera vez | VIDEO

La tensión entre el PRI y Morena subió de nivel este miércoles en instalaciones del Senado de la República, donde los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila, protagonizaron una discusión que terminó en un enfrentamiento verbal además de jaloneos y empujones.

El enfrentamiento de hoy sucedió en el patio del Senado, en medio de un intercambio de acusaciones entre ambos legisladores. El intercado quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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🔥Se calienta el pleito entre PRI y Morena en el Senado



Carlos Mancilla (@CarlosGMancilla) y Arturo Ávila (@arturoavila_mx) protagonizaron un enfrentamiento por el tema del desafuero de @alitomorenoc.



El priista acusó al morenista de ser “vocero del narco” y afirmó que fue… pic.twitter.com/bGWbSrGJ5t — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 12, 2026





¿Cómo surgió el enfrentamiento entre los diputados de Morena y el PRI?

De acuerdo con los reportes sobre el incidente, el priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla lanzó acusaciones contra Arturo Ávila y lo señaló de defender en narcotráfico.

El legislador de Morena respondió acusando a Gutierrez Mancilla de ser un enviado del dirigente priista Alejandro “Alito” Moreno. De hecho la confrontación verbal aumentó de intensidad hasta llegar al contacto físico entre ambos.

Durante el intercambio, también se escucharon expresiones de descalificaciones personales, Gutierrez Mancilla llegó a llamar a Ávila “niñero del narcorégimen”, mientras hacía referencia a una confrontación política previa.

“Nadie va a callar a nuestro dirigente”: Diputado del PRI tras enfrentamiento con legislador de Morena

“Se van a topar siempre con la firmeza del PRI (...) Nadie va a callar a nuestro dirigente Alejandro Moreno“, señala el diputado Carlos Mancilla, tras su enfrentamiento con Arturo Ávila.

🗣️ "Se van a topar siempre con la firmeza del PRI (@PRI_Nacional) (...) Nadie va a callar a nuestro dirigente Alejandro Moreno (@alitomorenoc)", señala el diputado Carlos Mancilla (@CarlosGMancilla) tras su enfrentamiento con Arturo Ávila (@arturoavila_mx). pic.twitter.com/XjiASFrobM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 12, 2026

Otras peleas del Diputado Carlos Mancilla

Uno de los episodios más recientes se registró el 28 de mayo de 2026, durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. En aquella ocasión se registró un intercambio de palabras entre Carlos Mancilla y el legislador de Morena Zenyazen Escobar, por lo que se elevó la tensión hasta llegar a un desafío para enfrentarse físicamente, luego de varios insultos.

El diputado priista también estuvo involucrado en otro incidente ocurrido en agosto de 2025, cuando intervino durante la confrontación entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Conforme a los videos difundidos en redes, Mancilla sujetó a Noroña del brazo y, en medio del forcejeo, aparentemente le dio un manotazo en la cabeza antes de que otros legisladores separaran a los involucrados.

¡Tensión en Congreso de la Unión!🚨



Así fue el momento en que Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) y Alejandro Moreno (@alitomorenoc) se encararon y llegaron a los empujones tras la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso



📹@AztecaNoticias pic.twitter.com/EzzzrL1CB0 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 27, 2025

Enfrentamientos entre PRI y Morena en el Congreso mexicano

Cabe señalar que no es la primera vez que estos legisladores protagonizan un choque político. En noviembre de 2025, durante la legislación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el PRI exhibió una manta con una fotografía de Arturo Ávila y Luisa María Alcalde, acompañada de mensajes contra Morena. Aquella sesión también estuvo marcada por insultos y acusaciones entre ambas bancadas.

El nuevo enfrentamiento vuelve a evidenciar el nivel de confrontación que existe entre Morena y el PRI dentro del congreso mexicano.

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