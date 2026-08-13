Los morenistas están convirtiendo en hábito huir cuando los cuestionan

Manotazos, insultos empujones, el diputado de Morena, Arturo Avilés, en escapó cuando lo encaró el diputado del PRI Carlos Mancilla, quien lo llamó narco vocero del narcopartido, traficante de armas, queda bien para conseguir contrato.

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¿La Razón? Mancilla acusó que morena quiere censurar al PRI, luego de que el INE ordenara a retirar publicaciones de las redes sociales de priistas que calificaban a Morena como narcopartido.

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