Luego del nombramiento de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa —este 02 de mayo— tras la licencia de Rubén Rocha Moya, Paloma Sánchez del PRI, señaló que “por puro sentido común” la regente se debió deslindar de la administración anterior.

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En entrevista con Max Espejel, en adn Noticias, la senadora aseguró que Bonilla optó por proteger a su exjefe en medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa.

Al ser la secretaria de gobierno de Rocha, la postura que la oposición esperaba era de independencia, para dar certeza. Sin embargo, la senadora aseguró que su discurso confirmó la continuidad del gobierno del Narco Partido.

Paloma Sánchez expuso que el mismo día del nombramiento, se registraron cuatro homicidios, desapariciones y tragedias que la ahora interina ignoró completamente para enfocarse en defender a Rocha.

“Casi, casi, se está declarando desde ahorita que es una narco gobernadora interina porque eso es lo que es Rocha Moya... el mensaje para las y los sinaloenses es como si estuviera gobernando todavía Rocha, que insisto, es un pésimo mensaje porque hasta en estos momentos quiere decir entonces que nos sigue gobernando el narcotráfico.” — puntualizó Sánchez en entrevista exclusiva para adn Noticias

“Van 600 días de crisis en Sinaloa”, asegura la senadora Paloma Sánchez

La crisis actual va desde la fuga de inversiones —que también recalcó Mario Zamora— hasta la inseguridad en la región. Según Sánchez, la guerra interna no solo deja una ola de desgracias, sino también una parálisis financiera severa que no está siendo atendida por la nueva administración y únicamente golpea a la población.

No hay certeza de inversiones, por lo que sin un cambio real y estrategias de seguridad claras que combatan la extorsión, es imposible invitar a empresarios desplazados a regresar a Culiacán y al resto del estado.

“Hay una crisis de inseguridad muy fuerte, pero hay una crisis económica durante estos 600 días [...] hemos perdido 30 mil empleos, pérdidas económicas, negocios cerrados... y nunca ha habido una estabilidad o un apoyo real para poder comenzar y reactivar nuestra economía.” — cerró la senadora del PRI

En el panorama para el 2027, Paloma Sánchez recalca su postura contra la actual administración y ve las próximas elecciones como la verdadera oportunidad para que la ciudadanía exija justicia y un cambio de rumbo.