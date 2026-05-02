Mario Zamora Gastélum, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y excandidato a la gubernatura de Sinaloa, rechazó el nombramiento de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de la entidad norteña, tras la licencia temporal otorgada a Rubén Rocha Moya.

En entrevista en adn Noticias, negó su voto de confianza a quien hasta hace unas horas era secretaria general de gobierno, uno de los cargos locales de mayor importancia, ubicado solo por debajo del gobernador.

“Por supuesto que no. Ella era parte fundamental de un gobierno que hoy está cuestionado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El reto es enorme, Sinaloa está en el hoyo por este gobierno”, indicó.

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Narcoelección en Sinaloa

Zamora Gastélum recordó las denuncias de narcoelección que realizó cuando fue candidato en el proceso electoral de 2021.

En ese momento, el político señaló que la intervención de los grupos delictivos impidieron una competencia libre, asimismo documentó amenazas y “levantones” contra miembros de la oposición; afirmó que el temor generalizado ante estos hechos impidió que pruebas y testimonios salieran a la luz.

El priista señaló que a través de diversas decisiones y omisiones, herencia del narcopartido de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en Sinaloa se fue gestando un debilitamiento institucional, dejando espacios que fueron aprovechados por el crimen organizado.

“Hoy todo mundo habla de Sinaloa, pero mañana pueden ser otros estados; eso es lo más triste de todo. Este gobierno terminó reaccionando a que en Sinaloa hubo marchas, manifestaciones, denuncias y señalamientos. Como te digo, no es de ahorita: desde el momento en que salió el Instituto Electoral a dar el resultado de la elección, esa fue mi primera declaración, y de ahí para acá todos los días se ha acumulado algo. Pero tuvo que ser el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump (para que se actuara)”, aseveró.

Recordemos que las acusaciones hechas por el país vecino indican que Rocha Moya obtuvo la gubernatura con apoyo del cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”.

En dicho proceso electoral, Morena obtuvo la victoria en 15 de 18 municipios en alianza con el Partido Sinaloense (PAS).

Morena-PAS: Ganó en 15 municipios, incluyendo las ciudades más grandes como Culiacán, Mazatlán y Ahome.

PRI-PAN-PRD: La coalición “Va por Sinaloa” obtuvo la victoria en 1 municipio (Sinaloa de Leyva).

PT: Ganó en 1 municipio (Choix).

Candidatura Independiente: Se registró un triunfo independiente en 1 municipio (San Ignacio).

Zamora exigió una investigación a fondo, argumentando que estos hechos confirman lo que su equipo denunció desde el día de la elección.

“En Sinaloa, todos queremos conocer la verdad y queremos justicia. Que se defiendan de manera pública y transparente; que abran todo lo de su vida. Si no tienen nada que temer, que lo abran, porque no queda espacio para la sospecha en Sinaloa. Nosotros necesitamos certeza”, concluyó.

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