Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado de AMLO, creó empresas del Bienestar con socios acusados de lavado de dinero

Las polémicas relacionadas con la llamada “cuarta transformación” siguen saliendo a la luz, pues ahora una investigación del periódico El Universal confirmó que el cuñado del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), creó una par de empresas del Bienestar junto a socios acusados de lavado de dinero en Estados Unidos (EUA).

De acuerdo con la investigación realizada por el diario mexicano, Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano mayor de Beatríz Gutiérrez Müller, fundó las empresas en el año 2021 junto a Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, sujetos acusados de lavado de dinero por más de 46 millones de dólares en EUA.

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¿Cuáles son las empresas del Bienestar que creó Rodrigo Gutiérrez Müller?

Se detalló que el cuñado de AMLO junto a los dos sujetos antes mencionados, registraron las empresas Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV, las cuales se dedican a los servicios financieros y a las transferencias internacionales.

Por otro lado se detalló que en septiembre de 2021 tanto Grijalva como Cleland, constituyeron la empresa espejo llamada Pagos del Bienestar INC, dedicada al envío de dinero y remesas en el estado de California, EUA.

Documentos oficiales de las autoridades norteamericanas y de México, detallan que las direcciones declaradas por Grijalva y Cleland coinciden con las que utilizaron para las empresas vinculadas a la investigación de lavado de dinero, la cual realizó el Departamento de Justicia norteamericano hace varios meses.

Es importante aclarar que en ambos casos, tanto Grijalva como Cleland aparecen como socios accionistas.

📌 Un nuevo capítulo en la 4T: Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, registró empresas de servicios financieros llamadas “Envíos del Bienestar” y “Pagos del Bienestar”.



🚨 Uno de sus socios enfrenta a la justicia de EUpor presunto lavado… pic.twitter.com/txuh9TwdKM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

¿Quiénes son los socios del cuñado de AMLO?

Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland actualmente están a la espera de una sentencia en su contra, esto luego de que aceptaran su responsabilidad en el blanqueo de más de 46 millones de dólares dentro de los Estados Unidos.

Las investigaciones de las autoridades norteamericanas, detallaron que tanto Grijalva como Cleland simularon la venta de mascarillas y otros equipos de higiene y protección personal durante la pandemia de COVID-19, lo cual derivó en la acusación del gobierno de EUA en 2023.

A pesar de lo antes mencionado, es importante aclarar que las empresas del Bienestar creadas por el cuñado de AMLO y estos dos sujetos, no están relacionadas con la investigación en EUA.

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