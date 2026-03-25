Estudio sueco asegura que México ya no es un país democrático, ahora tiene “autocracia electoral”

Un nuevo reporte dado a conocer por el Instituto V-Dem de Suecia, centro dedicado a la medición y análisis de la democracia a nivel mundial, destacó que desde las elecciones del pasado 2024 en donde Claudia Sheinbaum fue nombrada presidenta de México, el país cayó en una autocracia electoral.

El reporte apunta directamente a México y a Argentina, como los dos países responsables de la tendencia a la baja en la democracia en América Latina y el Caribe, esto por las políticas y manejos actuales del oficialismo.

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¿Qué dice el informe sobre la democracia en México?

De acuerdo con lo mencionado en el reporte de V-Dem, el que México haya comenzado a ser considerado como “autócrata electoral” se debe principalmente a la fuerza que ha tomado la izquierda en nuestro territorio, lo cual inició desde el 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de la República.

“México se clasifica como democracia electoral de «zona gris» (ED-), lo que significa que su estatus como democracia es incierto a finales de 2024”, se lee en el reporte de la compañía internacional antes mencionada.

¿Por qué dicen que México entró a una autocracia electoral?

Los motivos expuestos en el informe apuntan directamente a que el partido político de Morena controla actualmente el poder Ejecutivo y mantiene una amplia mayoría en el poder Legislativo, lo cual pone en riesgo de manera latente la democracia a nivel nacional.

V-Dem subrayó que el partido oficialista ha impulsado reformas para introducir elecciones generales en el Poder Judicial, lo cual a decir por el informe, politiza los tribunales de manera muy peligrosa.

Por otro lado, desde que entró el gobierno actual a nuestro país, México destaca negativamente en el listado de censura en contra de los medios de comunicación.

Definición de autocracia electoral

Vale la pena mencionar que el término “autocracia electoral” se utiliza para describir a un tipo de régimen que mantiene elecciones, pero no figuran como “democráticas” debido a la manipulación que tiene durante los procesos.

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