La muerte del PREP y la reforma electoral: el nuevo riesgo para la democracia mexicana

La propuesta de reforma electoral impulsada por el gobierno mexicano ha generado fuertes debates, pero, como señala Fernando Rodríguez, hay elementos que quedan fuera del escrutinio público y que tienen implicaciones profundas para la democracia nacional. Entre ellos, la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que ha servido durante años como herramienta de transparencia y confianza electoral. Su desaparición, dice Rodríguez, representa más que un ajuste técnico: pone en riesgo la imparcialidad y participación ciudadana en los procesos electorales.

Al eliminar el PREP, advierte el articulista, se reduce la posibilidad de que la ciudadanía y los medios de comunicación cuenten con información temprana y confiable sobre los resultados, lo que amplifica la incertidumbre y favorece las narrativas de desconfianza. Este vacío no solo aleja a los votantes de un seguimiento claro de los procesos electorales, sino que debilita uno de los pocos mecanismos que funcionan como contrapeso de controles y balances en un sistema donde la transparencia es esencial.

Pero la crítica de Rodríguez va más allá de la reforma técnica. Señala con contundencia que no se aborda de forma explícita el papel del crimen organizado en las elecciones mexicanas, dejando un hueco que puede ser explotado para influir en los resultados a través de presiones o violencia, sin que existan mecanismos robustos para prevenirlo o castigarlo. Esta omisión, señala, normaliza una injerencia que corroe la legitimidad de los comicios y abre la puerta al cinismo político.

En un contexto donde los niveles de polarización y desconfianza han crecido, Rodríguez interpreta estas ausencias como parte de un patrón más amplio de debilitamiento del pluralismo político y de erosión de los mecanismos que garantizan la equidad de la competencia. Al mismo tiempo, su crítica sugiere que el ambiente político contemporáneo ha visto la expansión de prácticas que marginan a críticos y opositores, en una dinámica que recordó al surgimiento de prácticas autoritarias en otros contextos.

Si la reforma busca fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales, concluye Rodríguez, no puede ignorar los mecanismos que hacen accesibles y transparentes los resultados ni los riesgos que representa no enfrentar de manera frontal la presencia del crimen organizado en la vida política. Ignorar estas piezas críticas, afirma, es dejar de lado la esencia misma de la democracia mexicana.

Más allá de la retórica política, la verdadera calidad de una reforma electoral se mide por su capacidad de fortalecer la imparcialidad, la transparencia y la inclusión de todos los actores en condiciones equitativas. Al omitir temas tan fundamentales como la permanencia del PREP y la regulación de la influencia del crimen organizado, el texto reformista no solo deja vacíos técnicos, sino que abre grietas profundas en la percepción pública de la credibilidad electoral. En un momento de intensa polarización, esta omisión no es un detalle menor: es una advertencia de los riesgos que enfrenta la democracia mexicana.

