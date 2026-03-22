SAT cancela donativos a más de 100 ONG criticadas por AMLO e intensifica el debate sobre autoritarismo en México

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil (ONGs) perdieron la autorización para recibir donativos, mientras que, al menos, 13 fueron dadas de baja del padrón oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, de acuerdo con información difundida por la propia autoridad fiscal.

La medida ocurre años después de los señalamientos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra diversas ONG, varias de las cuales aparecen ahora en el listado. Esto ha provocado críticas que califican la decisión como un acto de “autoritarismo y venganza”.

En democracia, la crítica fortalece… sin ella, avanza el autoritarismo...



El SAT canceló permisos a más de 100 ONG para recibir donativos deducibles.



Mientras se endurecen requisitos para la sociedad civil, crecen cuestionamientos por autorizaciones exprés a nuevas… pic.twitter.com/yRUf0jauO1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 22, 2026

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SAT argumenta incumplimientos y cambios en la ley

El SAT sostuvo que las organizaciones sancionadas no cumplen con los requisitos establecidos para mantener su estatus como donatarias autorizadas, al señalar omisiones fiscales, adeudos o inconsistencias legales.

No obstante, el contexto de la decisión incluye cambios recientes en la legislación en materia de ciencia y tecnología, que dejaron sin efecto acreditaciones previas y generaron un vacío normativo para organizaciones dedicadas a la investigación.

ONG críticas y de análisis, entre las afectadas

Entre las organizaciones señaladas se encuentran Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), conocidas por su trabajo en temas como educación, seguridad, justicia y competitividad.

Denuncian criterios dispares del SAT que afectan a más de 100 organizaciones donatarias

Estas agrupaciones han sido críticas de decisiones gubernamentales en distintos momentos, lo que ha alimentado el debate sobre si la medida responde únicamente a criterios técnicos o existe algo más.

Podrían perder su patrimonio si no recuperan el registro

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, las organizaciones que no recuperen su autorización en un plazo de 12 meses deberán transferir la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada.

El impacto no solo alcanza a centros de análisis, sino también a asociaciones de asistencia social, lo que podría afectar directamente a comunidades vulnerables que dependen de estos apoyos.

La donación se volvió negocio: Régimen cubano vende en dólares la ayuda humanitaria que envió México Ciudadanos en la isla denuncian que el “Frijol del Bienestar” y otros insumos mexicanos son vendidos en dólares mientras el pueblo sufre desabasto. 05 marzo, 2026

Fundación ligada a AMLO mantiene autorización

El caso también ha abierto cuestionamientos por un posible trato diferenciado. Mientras diversas ONG pierden su autorización, la asociación Humanidad con América Latina —ligada a López Obrador— sí conserva su estatus como donataria, pese a que es nueva:



Su registro ante el SAT se formalizó el 9 de marzo

Ese mismo día, obtuvo la autorización

Situación que sorprende, debido a que este trámite puede tardar meses e incluso años; además, dicha organización ha estado en el centro de la polémica luego de que AMLO pidiera que, a través de ella, se apoyara a la población cubana, aunque muchos aseguran que este donativo fue para la dictadura de la isla.

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