La donación se volvió negocio: Régimen cubano vende en dólares la ayuda humanitaria que envió México

La ayuda humanitaria enviada por México a Cuba para apoyar a la población ante la crisis económica de la isla estaría siendo desviada y vendida en tiendas controladas por el gobierno y las Fuerzas Armadas

Una investigación de Azteca Noticias reveló que productos donados por el gobierno mexicano, entre ellos alimentos básicos y artículos de higiene, están apareciendo en distribuidoras y tiendas de divisas en La Habana y otras provincias, donde se comercializan exclusivamente en dólares.

Cubanos aseguran que ayuda humanitaria de México no llega a la población

Habitantes de distintas regiones de Cuba aseguran que los insumos no han llegado a la población a través de los canales de distribución oficiales, como las cartillas de racionamiento.

“Aquí no ha llegado nada, todo está igual. Estamos sobreviviendo y afrontando tiempos complicados”, relató un ciudadano cubano al medio.

Por otra parte, testimonios recopilados en la provincia de Matanzas indican que muchas tiendas que antes lucían vacías ahora se encuentran abastecidas tras la llegada de cargamentos de donaciones internacionales.

“Las tiendas estaban vacías y ahora están llenas, con productos que sabemos que vienen de donaciones”, explicó un habitante de la región.

Frijol del bienestar aparece a la venta

Uno de los casos más documentados es el del llamado frijol del bienestar, un producto que, según las denuncias, fue enviado desde México con el objetivo de apoyar a comunidades vulnerables; sin embargo, el alimento estaría siendo vendido en distribuidoras vinculadas a estructuras militares.

De acuerdo con la investigación, una paca —costal— de 30 kilos de frijol se ofrece en aproximadamente 43 dólares (757.93 pesos mexicanos con el tipo de cambio de este jueves 5 de marzo 2026), lo que equivale a cerca de 1.43 dólares (25.21 pesos) por cada kilo.

En tiendas de la cadena TRD Caribe —administradas por entidades estatales y ligadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba— incluso se comercializa medio kilo de frijol mexicano por 2.97 dólares (52.35 pesos), un precio elevado para la mayoría de los ciudadanos de la isla.

Productos donados a Cuba sólo se pueden comprar en moneda extranjera

Las denuncias también apuntan a que otros productos mexicanos, como lentejas, garbanzos, frijoles de distintas variedades e incluso papel higiénico, están siendo vendidos en estos establecimientos que operan en moneda extranjera.

De acuerdo con los testimonios, los productos no llegan a los hogares cubanos mediante los programas de asistencia estatal, sino que terminan en tiendas administradas por corporaciones como CIMEX, donde solo se puede pagar con divisas.

Para muchos habitantes, esta práctica refleja un problema estructural dentro del sistema de distribución en la isla: “Es un secreto a voces que venden todo en las tiendas en dólares”.

La situación crítica aumenta en Cuba

Cuba enfrenta desde hace varios años una profunda crisis económica marcada por escasez de alimentos, inflación y devaluación de la moneda local, lo que ha provocado que gran parte de la población tenga dificultades para acceder a productos básicos.

El presunto desvío de ayuda humanitaria ha generado indignación entre ciudadanos que aseguran no haber recibido los apoyos anunciados.

