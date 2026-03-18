Crece la impunidad; solo 7 de cada 100 delitos se denuncian en México

En México, la impunidad sigue siendo uno de los principales retos del sistema de justicia penal. De acuerdo con el más reciente informe de México Evalúa, el 93% de los delitos en el país no se denuncian, lo que refleja una profunda desconfianza ciudadana hacia las autoridades y limita la capacidad del Estado para sancionar los ilícitos.

El estudio Radiografía de la Impunidad en México 2024 revela que, incluso cuando los delitos llegan al sistema, las probabilidades de resolución son mínimas. De cada 100 delitos que se cometen, solo siete se denuncian y, de estos, apenas uno logra resolverse.

Esto significa que únicamente el 0.77% de los casos termina con algún tipo de respuesta efectiva por parte de la justicia.

El objetivo es claro: fortalecer el uso de evidencia en la toma de decisiones públicas. Sin datos precisos, no hay soluciones reales.



Te invitamos a consultar la Radiografía y navegar en Data Justicia. 🔎✨https://t.co/DoprI9bW2C#JusticiaSinImpunidad #DataJusticia — México Evalúa (@mexevalua) March 18, 2026

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¿Por qué no se denuncian los delitos en México?

La llamada “cifra oculta” —los delitos que no se reportan— alcanza niveles críticos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las principales razones por las que las víctimas no acuden a denunciar son la desconfianza en las autoridades, el tiempo que implican los trámites y el miedo a represalias por parte de los delincuentes.

Esta falta de denuncias genera una brecha significativa entre la incidencia delictiva real y los casos que llegan a las fiscalías. Por ejemplo, mientras se registraron cerca de 8.8 millones de llamadas de emergencia relacionadas con delitos, solo 2.15 millones se convirtieron en denuncias formales.

Además, el sistema enfrenta un problema estructural: el rezago. Entre 2019 y 2024, los casos pendientes en fiscalías se duplicaron, pasando de 1.3 a 2.6 millones, lo que evidencia una sobrecarga institucional que dificulta la investigación y resolución de los delitos.

93% de los delitos no se denuncian en México

Impunidad en México: estados con mayores y menores niveles

El análisis también muestra disparidades entre entidades. Estados como Jalisco, Morelos y Guerrero presentan niveles de impunidad superiores al 96% en delitos denunciados.

En contraste, entidades como Michoacán, Nayarit y Yucatán reportan mejores resultados, en parte gracias al uso de mecanismos alternativos de solución de controversias.

A nivel nacional, el Índice de Impunidad Penal Institucional se ubicó en 89.42% en 2024, lo que indica que casi nueve de cada diez casos que deberían resolverse no obtienen una respuesta efectiva.

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Radiografía de la Impunidad: propuestas para mejorar la justicia penal

Ante este panorama, México Evalúa plantea una serie de recomendaciones para reducir la impunidad. Entre ellas destacan facilitar la denuncia mediante procesos más ágiles, mejorar el trato a las víctimas y fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías.

También propone ampliar el uso de mecanismos alternativos, reducir los cuellos de botella en los procesos judiciales, así como mejorar la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones.

El informe concluye que, si bien el desafío es mayúsculo, existen ejemplos dentro del país que demuestran que la impunidad puede reducirse con políticas públicas basadas en evidencia, coordinación institucional y un enfoque centrado en resultados.

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