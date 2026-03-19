Arranca la carrera: Partidos adelantan a los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León

A poco más de un año del arranque formal del proceso electoral rumbo a 2027, los principales partidos políticos ya perfilan a sus cartas más fuertes para competir por la gubernatura de Nuevo León.

El escenario comienza a definirse con movimientos estratégicos tanto en la oposición como en el partido en el poder estatal, anticipando una contienda altamente competitiva.

Rosario Robles se suma a “defensores del PRI” rumbo a las elecciones 2027

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

PRI perfila a Adrián de la Garza como candidato a gobernador en Nuevo León

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio el primer golpe en la mesa al perfilar de manera clara a Adrián de la Garza Santos, actual alcalde de Monterrey, como su posible candidato único a la gubernatura.

El respaldo fue impulsado por el dirigente nacional priista Alejandro Alito Moreno Cárdenas, quien en el marco de la estrategia “Somos los Defensores de México” dejó ver que el tricolor apostará por cuadros con experiencia territorial y de gobierno.

Reconozco a @AdrianDeLaGarza como un gran alcalde de Monterrey y como un firme defensor de Nuevo León.



Ha demostrado carácter, capacidad, talento y profesionalismo. Ha dado resultados. En Monterrey hay orden y hay trabajo. Hay un buen gobierno que responde. La gente lo ve y lo… pic.twitter.com/QHXTIVAKnZ — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 18, 2026

PAN descarta alianza y competirá con candidato propio en 2027

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) dejó en claro que no buscará alianzas, pese a que en algún momento se especuló sobre la posibilidad de sumar a Adrián de la Garza como candidato común.

El dirigente nacional panista Jorge Romero Herrera reconoció el perfil del alcalde de Monterrey, pero reiteró que el partido competirá con sus propias siglas y candidatos.

Según explicó, la estrategia del PAN estará enfocada en enfrentar directamente a Morena, sin entrar en disputas con otras fuerzas de oposición.

Movimiento Ciudadano apuesta por ocho perfiles rumbo a la gubernatura

En contraste, Movimiento Ciudadano (MC) optó por una estrategia distinta: fortalecer su baraja interna con múltiples perfiles competitivos para retener la candidatura. El dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez presentó a ocho figuras clave que podrían contender por la gubernatura.

El PRI llega a 97 años en soledad: Sin aliados, sin bastiones y con el registro en riesgo tras décadas de poder Sin el Edomex y con apenas dos gubernaturas, el PRI de Alito Moreno encara una disyuntiva histórica: renovarse por completo o confirmar su extinción en 2027. 04 marzo, 2026

Entre ellos destaca Mariana Rodríguez Cantú, esposa del actual gobernador, así como el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, uno de los políticos con mayor reconocimiento en la entidad.

La lista se completa con funcionarios estatales y alcaldes como Martha Herrera, Alma Rosa Marroquín, Miguel Ángel Flores Serna, Raúl Lozano Caballero, Héctor García y Félix Arratia, lo que refleja una estrategia enfocada en la continuidad del proyecto encabezado por el gobierno estatal.

Aunque las candidaturas aún no son oficiales, el adelantamiento de perfiles evidencia que la disputa por Nuevo León ya está en marcha.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.