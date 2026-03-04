Adiós a la austeridad: Senadores se aprueban otro aumento salarial

En medio de la discusión nacional por la austeridad republicana y la inminente definición de la Reforma Electoral, el Senado de la República aprobó un nuevo aumento salarial para sus integrantes.

El incremento, oficializado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), suma mil 200 pesos mensuales a la dieta de cada legislador.

Con esta actualización, los senadores pasaron de percibir 131 mil 700 pesos a 132 mil 900 pesos netos al mes. Aunque el aumento puede parecer moderado, forma parte de una tendencia al alza que, en los últimos dos años, acumula seis mil 100 pesos adicionales.

¡Quién fuera senador! 🙄 Dejando la austeridad a un lado, los senadores se aumentan el sueldo. Ahora ganarán $132,900 pesos mensuales 💸💰 pic.twitter.com/TX2MI9LMiE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 3, 2026

¿Cuánto ganan los senadores en 2026 y cómo ha evolucionado su salario?

El nuevo monto coloca a los integrantes de la Cámara Alta apenas por debajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien percibe 134 mil 290 pesos mensuales, cifra que, por disposición constitucional, no puede ser superada por ningún otro servidor público.

La evolución salarial muestra contrastes marcados:



En el 2000, un senador ganaba 47 mil 239 pesos

Para 2009, el ingreso superaba los 126 mil pesos

Entre 2010 y 2020 se registró una reducción que llevó la dieta a 104 mil 800 pesos

que llevó la dieta a 104 mil 800 pesos A partir de 2024, la tendencia volvió a cambiar con un aumento de cuatro mil 900 pesos, previo al ajuste de este año

La diferencia también es notoria frente a la Cámara de Diputados, donde los legisladores federales reportan un ingreso mensual de 79 mil 846 pesos, tras un ajuste aprobado a finales de 2025.

Polémicas por gastos en el Senado: Menús, estéticas y vacaciones de Adán Augusto en Cancún

El incremento salarial ocurre en un contexto de cuestionamientos por el uso del presupuesto interno. A inicios de febrero se dio a conocer la adjudicación de un contrato cercano a los 23 millones de pesos para servicios de alimentos.

La controversia surgió al revelarse que los menús destinados a senadores tenían un costo superior, mientras que el personal de base recibía opciones más económicas.

¿Y la austeridad republicana? Captan al morenista Adán Augusto y su esposa en hotel de lujo de Cancún Ubicado en la zona más privada de Cancún, este complejo de 5 estrellas es el escenario del nuevo video que tiene al senador de Morena nuevamente en la polémica. 01 marzo, 2026

Otro episodio que generó críticas fue la reapertura de un salón de belleza dentro del recinto legislativo. El mobiliario implicó un gasto de 136 mil pesos. Tras la polémica y los señalamientos por el acceso limitado a determinadas bancadas, el servicio fue clausurado.

Además, un video difundido en redes sociales muestra al senador Adán Augusto López Hernández junto a su esposa en el exclusivo Nizuc Resort & Spa en Cancún, uno de los complejos más lujosos del Caribe mexicano, lo que desató una nueva polémica por la aparente contradicción entre su presencia en un destino de alto costo y el discurso de “austeridad republicana” que él y su partido han promovido.

