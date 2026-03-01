¿Y la austeridad republicana? Captan al morenista Adán Augusto y su esposa en hotel de lujo de Cancún

Otra polémica más. La difusión de un video en el que aparece Adán Augusto López Hernández junto a su esposa en el Nizuc Resort & Spa volvió a colocar al legislador en el centro de la conversación pública.

Las imágenes, compartidas en redes sociales, muestran al senador en áreas del exclusivo complejo turístico ubicado en Punta Nizuc, al sur de la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.

El material audiovisual detonó críticas por el contraste entre el discurso de austeridad promovido por figuras de la llamada Cuarta Transformación y la estancia en uno de los hoteles más lujosos del país.

Hasta el momento, el senador no ha emitido un posicionamiento específico sobre el video.

🎥: @politicomx



🎥: @politicomx pic.twitter.com/YBiczAdnj3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 1, 2026

¿Cuánto cuesta hospedarse en el Nizuc Resort & Spa de Cancún?

El Nizuc Resort & Spa es un complejo cinco estrellas inaugurado en 2013. Cuenta con 274 suites y villas, varias con piscina privada, seis restaurantes, dos playas privadas y un spa de más de dos mil 700 metros cuadrados.

El resort forma parte del segmento de lujo en el Caribe mexicano y ha sido incluido en rankings internacionales de hospitalidad.

De acuerdo con tarifas públicas disponibles en su sitio oficial y plataformas de reservación, las habitaciones pueden superar fácilmente los 10 mil pesos por noche en temporada regular, mientras que las villas privadas alcanzan cifras considerablemente mayores en temporadas altas o fines de semana.

El complejo se ubica en el kilómetro 21.26 del Boulevard Kukulcán, en una zona apartada del tránsito turístico convencional.

¿Intocable Adán Augusto y su maquinaria de corrupción

Los escándalos que han marcado la trayectoria de Adán Augusto

La polémica por el video se suma a otros episodios que han generado cuestionamientos en torno al senador.



Uno de los casos más sensibles fue la detención de Hernán Bermúdez Requena

Bermúdez fue acusado de presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora , cercanos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); el hoy senador ha rechazado cualquier responsabilidad o conocimiento de actividades ilícitas.

Asimismo, durante el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura presidencial de 2024, López Hernández fue señalado por presuntos actos anticipados de campaña y por la utilización de espectaculares en distintas entidades, sin conocer del todo bien de dónde salieron los recursos.

El propio político sostuvo que sus recorridos eran asambleas informativas.

y por la utilización de espectaculares en distintas entidades, sin conocer del todo bien de dónde salieron los recursos. En materia patrimonial, también enfrentó cuestionamientos mediáticos sobre la evolución de sus bienes declarados, especialmente por el pasaqdo de su familia con las notarias.

