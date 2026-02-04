Morena reabre salón de belleza del Senado, cerrado en 2018 por austeridad

El Senado de la República reabrió un salón de belleza para legisladores que requieran sus servicios, que había sido deshabitado en 2018 cuando Morena obtuvo el control de la Cámara.

El servicio de peluquería, peinado y maquillaje se encuentra ubicado en el segundo piso de la Torre de Comisiones. Al interior tiene dos sillas negras frente a espejos y un lavadero para el cabello. Desde el exterior, el salón se identifica únicamente por una placa vacía, sin anunciar lo que guarda en su interior.

El salón dejó de operar en 2018 como resultado de las medidas de austeridad y fue reactivado en la Legislatura actual, con la llegada de Adán Augusto López Hernández a la presidencia de la Junta de Coordinación Política. En ese entonces, se consideró un espacio innecesario y excesivo, contrario a los principios de la Cuarta Transformación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Minimizan reapertura de salón de belleza en el Senado

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara Alta, confirmó que las legisladoras cuentan con una estética, pero lo justificó argumentando que se trata de un espacio para estar presentables durante las discusiones.

"Es un espacio que está adaptado para las senadoras y los senadores si se requiere. No es nada fuera de lo normal, existe en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y aquí en la Cámara de Senadores y Senadoras también. Este espacio está adaptado y quiero decirles que cada una de las senadoras paga el servicio que se hace", indicó.

Castillo reiteró que el Senado no cubre honorarios ni insumos del salón de belleza, y que el pago se realiza únicamente cuando un legislador decide utilizarlo.

"Sigue habiendo austeridad… Este servicio realmente lo paga cada una de las senadoras y senadores en su caso, cuando requieren el servicio, o sea no se les está pagando el peinado, ni el maquillaje, ni la pintura, ni nada de eso", explicó.

Laura Itzel aseguró que el lugar no sería deshabilitado, pero este miércoles personal de resguardo selló sus puertas.

Oposición se deslinda de la estética

Se documentó que el salón funcionaba casi un año, y la polémica escaló tras la difusión de un video donde la senadora Juanita Guerra Mena del Partido Verde (PVEM) recibía un tinte de cabello durante la jornada. Legisladoras del PRI y del PAN negaron conocer la existencia de este espacio.

"Alguien me había comentado, nunca la vi, nunca la visité. No tenía certeza de ello pero debo decir que en mi grupo parlamentario no teníamos idea de eso", dijo la priista Carolina Viggiano.

"Todas esas cosas se prestan a muchas interpretaciones y lo que menos quisiera pensar es que es un privilegio, eso es lo que hay que evitar y hay que transparentarlo absolutamente. Sobre todo, si creen que no tiene nada de malo", dijo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.