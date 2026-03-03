“Ejemplo de lo que no se debe hacer”: Lorenzo Córdova, expresidente del INE, cuestiona la Reforma Electoral

El abogado y expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, cuestionó el retraso en el envío de la iniciativa de Reforma Electoral al Congreso y advirtió que la incertidumbre en torno a su contenido y presentación ha complicado aún más el debate público.

Durante una entrevista en Ya Nadie Está Dormido, el exconsejero presidente señaló que el propio gobierno ha generado confusión al anunciar fechas que no se cumplieron.

“Todavía que ayer en la mañana la presidenta dijo 'esta tarde la presento' y en la tarde resulta que no se presentó, que era en la noche y en la noche pues ahora resulta que quién sabe cuándo”, expresó, al referirse al aplazamiento del documento que sería turnado al Poder Legislativo.

Lorenzo Córdova cuestiona el misterio y los cambios de última hora en la Reforma Electoral

Retraso en la reforma electoral: Incertidumbre y falta de consensos

Para Córdova, el problema no es solo el contenido de la propuesta, sino la manera en que se ha conducido el proceso. “Esta reforma es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer”, afirmó.

A su juicio, cualquier modificación a las reglas electorales debería discutirse con amplitud y transparencia, pues se trata de la base del sistema democrático.

“Cuando tú impones una reforma electoral, que son las reglas de acceso al poder, así tengas los números para hacerlo, cuando tú procesas una reforma en lo oscurito, […] se está generando una enorme incertidumbre en un tema en el que debería haber claridad, transparencia y sobre todo mucha disposición al consenso”, sostuvo este martes 3 de marzo.

El académico consideró que la postergación en la presentación formal confirma la falta de acuerdos incluso entre las fuerzas que respaldan la iniciativa, lo que alimenta la especulación y debilita la certeza institucional.

Cambios al INE y al PREP: Los puntos que preocupan

Más allá del retraso, Córdova analizó algunos de los planteamientos que se han adelantado en presentaciones públicas. Sobre la reducción presupuestal al INE, advirtió que podría afectar su operación.

“Hoy el 80% al menos del presupuesto del INE son servicios personales, sueldos y salarios. Las elecciones en México son elecciones que se hacen en tierra”, recordó.

En cuanto a la posible eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), fue categórico: “No hay nada más falso que eso”, dijo sobre la idea de que los cómputos distritales puedan sustituirlo sin consecuencias.

🗣️ "Se está generando una enorme incertidumbre en un tema en el que debe haber claridad, transparencia y, sobre todo, mucha disposición al consenso", asegura Lorenzo Córdova (@lorenzocordovav) sobre la Reforma Electoral#YaNadieEstáDormido #YNED 📺con @jrisco y @lucianawainer_|… pic.twitter.com/y2mJxV4GeV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 3, 2026

Explicó que en 2024 cerca del 90% de las actas se capturaron desde la casilla, lo que permitió ofrecer información oportuna la misma noche de la elección.

Finalmente, cuestionó la necesidad de abrir un frente de reforma en el actual contexto nacional. “Las elecciones no eran un problema. Las reglas estaban avaladas por todos y les han permitido a todos ganar. ¿Qué necesidad?”, concluyó.

