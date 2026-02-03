“La historia nos observa": Académicos y figuras clave crean el Frente Amplio Democrático contra la Reforma Electoral

Ante el avance de una posible reforma político-electoral promovida desde el Ejecutivo federal, académicos, exfuncionarios electorales, juristas, exlegisladores y activistas anunciaron la conformación del Frente Amplio Democrático, una iniciativa ciudadana, apartidista y de alcance nacional que busca frenar lo que consideran "una regresión autoritaria y defender los equilibrios institucionales del país".

El pronunciamiento surge en un contexto de alta tensión política, marcado por propuestas que —advierten— podrían debilitar la autonomía de las autoridades electorales, reducir el pluralismo y alterar los contrapesos constitucionales construidos tras la transición democrática.

Los integrantes del Frente sostienen que cualquier reforma en esta materia debe partir del diálogo plural y no de decisiones unilaterales desde el poder.

Frente Amplio Democrático y la defensa de la democracia en México

Entre las figuras que suscriben el manifiesto se encuentran exconsejeros presidentes y consejeros del entonces IFE y del INE, como José Woldenberg, Lorenzo Córdova , Leonardo Valdés Zurita y Marco Antonio Baños, así como la exgobernadora y expresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, además del activista y exsenador Emilio Álvarez Icaza.

También participan académicos e intelectuales como Mauricio Merino, Roger Bartra, Rolando Cordera, Federico Reyes Heroles, Macario Schettino, Luis Rubio, Clara Jusidman y Denise Dresser, aunado a periodistas y figuras públicas que respaldan la iniciativa.

En el documento, el Frente subraya que México sí vivió una transición democrática basada en acuerdos, pluralidad y deliberación, proceso que hoy —alertan— se encuentra en riesgo. Señalan que el “método democrático” ha sido desplazado, lo que obliga a una respuesta organizada desde la ciudadanía.

Riesgos de la reforma electoral en México

Reforma electoral en México con condiciones mínimas para su legitimidad

El Frente Amplio Democrático advierte que ninguna reforma político-electoral será legítima si no se discute con un consenso plural.

En caso de avanzar en el Congreso, establecen condiciones mínimas indispensables: autoridades y tribunales electorales auténticamente autónomos, elecciones libres y competitivas con posibilidad real de alternancia, representación legislativa proporcional al voto ciudadano y la prohibición de mecanismos de sobrerrepresentación.

Asimismo, demandan respeto al pluralismo político, a los límites constitucionales y el fortalecimiento de una ciudadanía informada, libre y autónoma. El objetivo, enfatizan, no es oponerse a personas o partidos, sino a prácticas que concentran el poder y debilitan la democracia.

Convocatoria ciudadana contra una reforma regresiva

Finalmente, el Frente lanzó una convocatoria abierta a ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales, juventudes, academia y fuerzas políticas con "vocación democrática" para sumarse de manera pacífica y organizada a la defensa de los derechos políticos en México.

“La historia nos observa. El silencio también es una forma de complicidad”, concluye el pronunciamiento del Frente Amplio Democrático, que anticipa una participación activa en el debate público y legislativo sobre el futuro del sistema electoral del país.

