Somos México se formaliza ante el INE y ya tiene fecha para aparecer en la boleta

La organización civil Somos México cerró su proceso interno para constituirse como partido político nacional y formalizó su intención de competir sin alianzas en las elecciones federales de 2027, con el objetivo de disputarle la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena y sus aliados.

Durante su Asamblea Nacional Constitutiva, realizada el sábado 21 de febrero, los delegados eligieron como presidente a Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente del extinto PRD, quien aseguró que la nueva fuerza política surge para “defender los avances democráticos” y frenar lo que calificó como una deriva autoritaria desde el gobierno federal.

Somos México busca registro ante el INE como nuevo partido político

La asamblea fue certificada por la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México, María Luisa Flores. De 814 delegados registrados, asistieron 638, lo que permitió declarar quórum legal. Además, se reportó representación en 159 distritos electorales.

Somos México informó que realizó 246 asambleas distritales válidas y alcanzó más de 310 mil afiliaciones, superando el mínimo legal de 256 mil 030 militantes y 200 asambleas requerido por la ley electoral para solicitar el registro como partido político nacional.

La organización prevé presentar formalmente su solicitud de registro ante el INE el 27 de febrero. A partir de ese momento, el órgano electoral revisará la legalidad del proceso, la validez de las afiliaciones y el cumplimiento de los requisitos. La resolución se espera hacia mayo o, a más tardar, en junio-julio.

Acosta Naranjo critica reforma electoral

En su primer mensaje como dirigente, Acosta Naranjo lanzó críticas directas al Gobierno Federal y a la reforma electoral que impulsa su administración. La calificó como “regresiva y autoritaria” y advirtió que, a su juicio, busca consolidar el poder del partido oficial.

El nuevo dirigente también cuestionó los cambios recientes en el Poder Judicial y sostuvo que sin un sistema judicial autónomo no puede hablarse de una democracia plena. Además, señaló que el país enfrenta crisis en materia de salud, educación y seguridad.

Así quedó conformado el Comité de Somos México

En la asamblea también fue electa como secretaria general Cecilia Soto, excandidata presidencial. El Consejo Nacional será encabezado por Emilio Álvarez Icaza, quien adelantó que impugnarán decisiones del INE relacionadas con la invalidación de afiliados en 46 asambleas.

Entre los asistentes destacaron figuras vinculadas al ámbito electoral como Leonardo Valdés y otros exconsejeros. Somos México aseguró que sus dirigentes no podrán aspirar a candidaturas y que sus postulaciones se definirán mediante elecciones primarias abiertas.

Con este paso, la organización entra en la fase decisiva para convertirse oficialmente en partido político y buscar presencia en la boleta federal de 2027, además de que tiene

