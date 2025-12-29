Oposición denuncia a Marx Arriaga por imponer agenda comunista en libros de texto; piden destitución de la SEP

Un mensaje dirigido al magisterio nacional, difundido durante el periodo vacacional, provocó una reacción inmediata en la Cámara de Diputados y colocó nuevamente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajo escrutinio político.

La controversia se originó a partir de una convocatoria emitida por Marx Arriaga , director de Materiales Educativos, en la que invitó a maestras y maestros a organizarse para respaldar los libros de texto elaborados en años recientes y los principios que, según su postura, sustentan el proyecto educativo actual.

Es por eso que legisladores de distintos partidos acusaron que el funcionario de la dependencia habría rebasado sus funciones al promover una postura ideológica desde el ámbito educativo.

Diputados de oposición exigen destitución de Marx Arriaga

Señalamientos por exceder atribuciones administrativas

Para integrantes del PAN y Movimiento Ciudadano, el llamado no puede considerarse una acción meramente académica, sino un posicionamiento político que compromete la neutralidad de la educación pública.

Desde estas bancadas se advirtió que la función de la SEP debe centrarse en garantizar contenidos plurales, no en promover visiones ideológicas específicas.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Farías Bailón , sostuvo que permitir mensajes de esta naturaleza abre la puerta a prácticas de adoctrinamiento en el sistema educativo y afecta el derecho de las familias a una educación libre de sesgos partidistas.

🚨 Piden la salida de Marx Arriaga



Diputados de oposición exigen la destitución inmediata de Marx Arriega, Director de Materiales Educativos de la @SEP_mx; esto debido a su posicionamiento ideológico y político en los contenidos educativos 📚 pic.twitter.com/kQgAYFcdcS — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 29, 2025

PAN pide intervención de autoridades educativas

Desde Acción Nacional, el legislador Héctor Saúl Téllez solicitó la intervención del secretario de Educación Pública, Mario Delgado , así como de la presidenta Claudia Sheinbaum, para revisar la actuación del funcionario.

A su juicio, los materiales educativos no deben convertirse en instrumentos de confrontación política ni en vehículos de propaganda.

El panista subrayó que la reiteración de posicionamientos ideológicos desde cargos técnicos debilita la confianza en las instituciones educativas y profundiza la polarización social.

¿Cuál es la carga ideológica de que tienen los nuevos libros de texto?

PRI se suma a las críticas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también fijó postura. A través de redes sociales, su dirigencia nacional cuestionó el uso de la SEP con fines políticos y advirtió sobre los mensajes que podrían transmitirse en las aulas si se normaliza este tipo de convocatorias.

Hasta ahora, Marx Arriaga no ha retirado su llamado ni la SEP ha emitido una postura oficial. La ausencia de un pronunciamiento institucional mantiene abierto el debate, mientras la oposición insiste en que la educación pública debe mantenerse al margen de disputas políticas.

