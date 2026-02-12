El morenista Antonio Attolini en la mira por foto con el exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro

Antonio Attolini se encuentra en el ojo público y político, después de que se difundiera una fotografía en la que aparece junto al exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro , quien actualmente está detenido por sus vínculos con el Cártel Jalisco y el delito de extorsión.

Y es que conforme avanza la investigación contra el exalcalde morenista van revelándose los vínculos que tenía y el diputado por Coahuila Antonio Attolini Murra ahora está en medio de la polémica.

Antonio Attolini en foto con el narcoalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro

¿Qué dijo Antonio Attolini?

Después de que la imagen circulara en las redes sociales, Antonio Attolini Murra confirmó que la fotografía es auténtica, sin embargo, dijo que en ese entonces Diego Rivera Navarro no era presidente municipal.

Al ser ver que continuaba siendo cuestionado por la relación que tenía con el exalcalde, el funcionario mencionó que en los próximos días dará un posicionamiento.

Antonio Attolini y Diego Rivera Navarro abrazados en un acto público

¿Qué se sabe de la foto de Antonio Attolini con Diego Rivera Navarro?

En la foto aparecen abrazados el diputado Antonio Attolini Murra y el apodado "narcoalcalde" Diego Rivera Navarro en un acto público que se registró en 2024. Esta imagen se suma a las que ya se revelaron, de su círculo más cercano y que podrían demostrar algunos vínculos.

Acusaciones contra Diego Rivera Navarro

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), Diego Rivera Navarro , conocido "El Presidente", pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para ocupar el cargo de presidente municipal.

Junto a altos mandos de Seguridad, Catastro y Predial y Obras Públicas, hizo Tequila a su antojo. Además se le acusa de secuestrar a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, para obligarlos a renunciar en la contienda electoral.