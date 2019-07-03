Renuncia titular de Energías Renovables en la Sener

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Luis Abelardo González Quijano presentó este martes su renuncia como titular de la Unidad de Energías Renovables de la Secretaría de Energía (Sener), cargo que dejará el próximo 31 de julio.

“El día de hoy presenté mi renuncia irrevocable por motivos estrictamente personales al cargo de Titular de la Unidad de Energías Renovables de la Sener con efectos al 31 de julio del presente”, señaló en su cuenta de Twitter.

Agradeció además el apoyo de la titular de la Sener, Rocío Nahle, y reiteró su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ahora ex funcionario federal originario de Veracruz adjuntó copias de su declaración de modificación patrimonial y un documento emitido por la Secretaría de la Función Pública (SPF).

“En todo momento y bajo el principio de máxima publicidad comparto la resolución donde SFP dictamina el no conflicto de intereses que me permitió cumplir el ejercicio de mi encargo”.

En sus tuits, González Quijano muestra un documento de la SFP, donde se determina que su colaboración en la empresa Corporación Ecoenergiza “no muestra la existencia de un conflicto de intereses”.

En las conclusiones de dicho documento se expone: “No se acredita un interés personal, familiar o de negocios que pudiera actualizar un conflicto de intereses a cargo de González Quijano, toda vez que antes de ocupar el cargo en la Sener renunció a las acciones y representación de Corporación Ecoenergiza”.

Con información de Notimex

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