Firman decreto para esclarecer el caso Ayotzinapa

Los padres de los normalistas desaparecidos de la Escuela Normal en Ayotzinapa que desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre en el 2014 atestiguaron la firma del decreto para conformar la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, de la cual formarán parte.

De acuerdo a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, detalló que la comisión estará formada por lospadres de los normalistas o quienes ellos elijan, así como un representante de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, toda vez que el decreto se publicará este martes y la comisión deberá ser integrada en un plazo no mayor a 30 días.

Enfatizó que la comisión tiene como objetivo esclarecer los hechos, darlos a conocer a los padres de los normalistas y hacer justicia, así como a no permitir que un hecho de esta naturaleza vuelva a ocurrir.

Tras la firma del convenio, los padres de los normalistas realizaron el conteo de los 43.

“Usted no se rindió la pedimos que trabaje con nosotros, ayúdenos a encontrar a nuestros hijos” María Martínez Zeferino, madre de uno de los 43.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que este tema es de importancia nacional, por ello la creación de la comisión es para tener todas las facilidades y sea la Fiscalía quien dirija los trabajos.

“Yo espero que pronto conozcamos la verdad, se haga justicia, nunca más se violen los derechos humanos en el país y que nunca más los padres sufran la desaparición de sus hijos”.

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