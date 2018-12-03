Firmará AMLO pacto para creación de comisión en tema de Ayotzinapa

Foto: Periscope

En la primera rueda de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que hoy a las 10 de la mañana firmará un acuerdo para iniciar el proceso de búsqueda y de justicia en el caso de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa.

“Se va a firmar este decreto para abrir la investigación, el Gobierno va a cooperar y no se va ocultar la verdad.No vamos a encubrir a nadie. El presidente de México no será cómplice”.

En el supuesto de que elementos del Ejercito estuvieran involucrados en los hechos de Ayotzinapa, López Obrador dijo que en vez de debilitarse esta institución se fortalecería, “pero no nos adelantemos debemos llevar a cabo un procedimiento para que se conozca toda la verdad y que haya justicia”.

Afirmó que es tan importante el garantizar la paz del país que no delegará esa responsabilidad, “la voy a responder de manera directa. Vamos a procurar que puntualmente a las 7 de la mañana podamos hablar con ustedes para que a través de los medios los mexicanos tengan información de lo que acontece en nuestro país. Se va a garantizar el derecho a la información”.

Además, el titular del Ejecutivo reveló que hoy a las 16:00 horas mantendrá una reunión con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, para conocer todo lo relacionado con el proceso del NAIM. “Están garantizadas las inversiones de los accionistas y se está llegando a un acuerdo con empresas constructoras”.

El mandatario afirmó que inició su mandato sin problemas. Habló de las eventos que ha encabezado desde que tomó posesión. Y, también abordó uno de los temas que aqueja a México: la migración. “La migración debe de ser optativa y que no sea algo relacionado con la falta de oportunidades”.

Manifestó que prestará total atención a los delitos que afectan a los mexicanos: homicidios, robo a casa habitación, transporte, secuestros, etc.

López Obrador arribó a las 05:45 horas a Palacio Nacional para encabezar su primera reunión de seguridad pública. Llegó en su Jetta blanco y fue recibido por la banda de guerra del Ejército Mexicano con la marcha de honor completa.

En la reunión matutina recibió el parte de cómo se encuentra la seguridad en todo el territorio nacional para tomar las primeras acciones en la materia, en el encuentro estaban los secretarios de Seguridad Pública, Alfonso Durazo; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; de Sedena, Luis Cresencio Sandoval; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y los subsecretarios Alejandro Encinas y Zoé Robledo.

Así como el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero,y el coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas.

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