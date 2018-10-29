Empresarios rechazan cancelación de aeropuerto en Texcoco

Foto: Captura de pantalla

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, anunció que los empresarios rechazan la decisión de la Consulta Ciudadana, sin embargo, reconocieron el interés que mostraron los mexicanos al asistir a votar.

Destacó que durante el “ejercicio democrático” no hubo transparencia en el diseño de la consulta, ni en las mesas, así como en la vigilancia y en la difusión.

Castañón aseguró que las encuestas “serias”, que se realizaron en días previos, arrojaron la preferencia de los ciudadanos por el Nuevo Aeropuerto en Texcoco.

Afirmó que la decisión de construir las dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía puede atraer consecuencias negativas para México a nivel mundial. “Se refleja en una depreciación del peso y en la Bolsa Mexicana de Valores”

“Sobre el proyecto de Santa Lucía es muy poco lo que se conoce ¿cómo se va a resolver la movilidad?, ¿cómo se garantizara la seguridad de los pasajeros?”, preguntó el titular del CCE.

Destacó que han dicho que se respetarán los contratos, sin embargo, argumentó que hace falta claridad sobre cuál será la instrumentación y sobre qué pasará con las miles de personas que trabajan en Texcoco.

“Es necesario hablar sobre en qué casos se pueden someter a consulta. Las consultas son una herramienta de la democracia. Hacemos un llamado a dialogar sobre las pertinencias que se han solicitado para garantizar los derechos del pueblo”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial refirió que las decisiones deben de estar ancladas en un análisis para el beneficio del país, asumiendo las consecuencias de sus decisiones. Afirmó que los empresarios siempre estarán abiertos al diálogo.

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