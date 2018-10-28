Vota José Antonio Meade en la consulta sobre el futuro del NAIM

El excandidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade acudió a la consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Meade votó por la opción de seguir con la construcción del NAIM ya que es una opción que atraerá mayor turismo y dará un gran número de empleos.

“Voté por Texcoco. Es la única opción técnicamente viable. Cuida las finanzas públicas. Crea más empleos. Implica más turismo. Permite más viajes de negocios. Mantiene la confianza en el País. Quiero un México moderno y global”, dijo en su cuenta de Twitter.

Este domingo cierra la consulta para definir el futuro de ese proyecto. Los tres días de la consulta han participado 712 mil ciudadanos.

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sga