Desaparición de estudiantes de Ayotzinapa llegará a la verdad: AMLO

A cuatro años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se reunió por primera vez con los padres de los jóvenes.

López Obrador dijo que como lo prometió en su campaña electoral ayudará a aclarar todo lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. “Vamos a solicitar al poder judicial que reafirme la sentencia para que se pueda constituir la Comisión de la Verdad “

Aseguró que cualquiera que sea el resultado, tiene el compromiso de emitir un decreto para crear la comisión investigadora que se llevará a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia.

El próximo mandatario manifestó que de ahora en adelante la Secretaría de Gobernación (Segob) se dedicará a las relaciones políticas entendiendo la política como un noble oficio y a la protección de los Derechos Humanos. “Se acordó que la Secretaría de Gobernación cambie su función tradicional, ya no va tener que ver con asuntos policiales, se va dedicar a las relaciones políticas, sobre todo a la protección de los Derechos Humanos”.

Afirmó que la dependencia tendrá un papel relevante, Alejandro Encinas, para conducir y coordinar los trabajos para que se cumplan los compromisos que se están haciendo en el caso de Ayotzinapa.

López Obrador indicó se abrirán las puertas del próximo gobierno a los organismos internacionales de defensa de Derechos Humanos; “A la ONU y a todos los organismos que han ayudado contra viento y marea a que este asunto no fuese cerrado y que nos permitiera llegar a este momento en que se retoma para que se haga justicia”.

Aprovechó para agradecer a las organizaciones del México y del extranjero que han mantenido esta demanda de justicia y mostró su reconocimiento fraterno a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. “Son un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia, por su entrega a esta noble causa”.

Mi compromiso fue aclarar el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos, dijo.“No es cierto que si se llegaba a la verdad se debilitarían las instituciones y por eso yo creo que cuando se sepa la verdad se fortalecerán”.

“Se hará justicia y se fortalecerán nuestras instituciones cuando se sepa el paradero de los jóvenes y se castigue a los responsables. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”, finalizó

El encuentro se llevó a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia, a donde asistieron además del próximo mandatario y los familiares, expertos de instancias nacionales e internacionales de Derechos humanos, así como miembros del equipo de López Obrador como la próxima secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.

Los padres hicieron diversas peticiones como la instalación de la Comisión de la Verdad, así como que el Estado mexicano acepte de nuevo la asistencia técnica internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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