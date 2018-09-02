AMLO confía en que el Congreso trabaje en armonía

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que el Congreso de la Unión trabaje en armonía y llegue a los acuerdos que el país necesita.

Este 2 de septiembre, López Obrador sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de su gabinete económico y energético, también asistió el gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López; donde platicaron de temas como la rehabilitación de refinerías, presupuesto y salud, entre otros asuntos.

Al salir de su casa de transición, indicó que los legisladores deben de ponerse de acuerdo para que haya armonía y no pleitos; además agradeció el respaldo que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mostró el día de ayer al señalar que no obstaculizarán las propuestas del nuevo gobierno.

El presidente electo, manifestó que su relación con el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, es muy buena, por lo que consideró que la transición seguirá en la ruta de la tranquilidad y la paz nacional y mencionó que revisará el Sexto Informe de Gobierno y que en su momento, hará sus observaciones, porque aún es muy pronto para emitir una opinión.

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lhp